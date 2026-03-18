日本を代表するフィギュアスケーターの宇野昌磨が3月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「宇野昌磨が突然屋外のスケートリンクに現れたら、周りの人達はどんな反応をする？」と題したサプライズ動画を公開した。

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最初の動画が投稿されたのは2020年8月1日。チャンネルの概要として「フィギュアスケーターの宇野昌磨がゲームしたりスケートしたり遊んだりする場所です」と記載されており、宇野の趣味であるゲーム系の動画が多い。月額料金制のメンバーシップ登録者向けにフィギュアスケート関連の動画がよくアップされているが、今回のように宇野のスケーティングが見られる機会は多いとはいえず、「卓越した技術を持ったクリエイターによるドッキリ動画」というYouTubeらしい企画も相まって、ファンの注目を集めている。

宇野が訪れたのは、冬季限定で屋外スケートリンクを展開している二子玉川ライズ スケートガーデン。視聴者からすると、あの宇野昌磨が“ガチ”のスケーティングを始めれば一般の利用者も盛り上がらないわけがない、と思ってしまうが、ファンはよく知る通り宇野は謙虚な人柄で、「曲がりなりにもオリンピックに出ているので、知られているはず」「今ここにいる人たちのなかで、僕が一番スケートがうまいと思う」と断言はせず、どこか自信なさげだ。言うまでもなく、「曲がりなりにも」どころかメダリストであり、キャリアグランドスラムを達成し、世界選手権を連覇している宇野より「スケートがうまい」人なんて、世界中を探してもそう見つかるものではない。

実際の様子は動画を見てもらいたいところだが、製氷作業（メンテナンス）が終わったリンクに宇野が滑りはじめた時点で、大技を披露せずとも大勢の“観客”が集まった。競技用のリンクと比較していい環境とは言い難い屋外リンクで、宇野は見事なジャンプやスピンを披露し、目を丸くして拍手を送る子どもたちの姿も。そのリアクションによろこぶ宇野の人柄の良さも伝わる動画だった。

動画コメント欄には、宇野との邂逅を羨ましがるファンの声とともに、「この日の昌磨くんがきっかけで未来のオリンピックメダリストが生まれるかもしれない」「クリムキンイーグル見せれば『ホンモノだ！』ってなるのがいいよな」「素敵な企画ありがとうございます！その場にいたかった～」などのコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）