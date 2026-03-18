＜大学、行く意味ある？＞受験費用と入学金は私が払う？息子からの「お願い」…悩む！【第7話まんが】
私（エイコ）は数年前、元夫（マコト）と離婚しました。息子のユウタは口うるさい私を嫌がり、今は元夫の家にいます。しかし元夫が「大学の学費は払わない」と言い出しました。不真面目な息子にはお金を出す価値がないと言って譲りません。同僚のワタナベさんには「もうじき18歳で成人だし、息子さんは目を覚まさないといけない」と言われました。私は息子に向かってきっぱり自分の方針を伝えます。するとしばらくして元夫から電話が……？
元夫はきっと息子の本気度を試しているのでしょう。もし何十年もかけて返済することになっても、それはそれで息子が選んだ道です。しばらくしてやってきた息子は、もう以前のような投げやりな態度ではありませんでした。
私は少し冷たいかなと思うくらいの姿勢で、言うべきことを伝えました。けれど息子には自分で責任を取れるようになってほしい。いつまでも親のせいにしていては何も成長しないのです。今なら私の言葉も、少しは響くでしょうか……？
元夫の言い分に心から納得できたわけではありません。
結局は約束を破られてしまったという思いもあります。
けれど私が真剣に向き合うべきなのは、元夫ではありません。
大学に行こうとしている息子本人です。
大学進学の頃にはもう18歳で成人なのだから、どこに住むかは自分で決めたらいいでしょう。
ただ以前のようにうちの両親に迷惑をかけるような態度なら、受け入れるわけにはいかないと伝えました。
息子も真面目な顔を見せ、素直に「はい」と答えてくれました。
これからどんな生活をするのか、自分の将来をよく考えて選んでほしいと思います。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
元夫はきっと息子の本気度を試しているのでしょう。もし何十年もかけて返済することになっても、それはそれで息子が選んだ道です。しばらくしてやってきた息子は、もう以前のような投げやりな態度ではありませんでした。
私は少し冷たいかなと思うくらいの姿勢で、言うべきことを伝えました。けれど息子には自分で責任を取れるようになってほしい。いつまでも親のせいにしていては何も成長しないのです。今なら私の言葉も、少しは響くでしょうか……？
元夫の言い分に心から納得できたわけではありません。
結局は約束を破られてしまったという思いもあります。
けれど私が真剣に向き合うべきなのは、元夫ではありません。
大学に行こうとしている息子本人です。
大学進学の頃にはもう18歳で成人なのだから、どこに住むかは自分で決めたらいいでしょう。
ただ以前のようにうちの両親に迷惑をかけるような態度なら、受け入れるわけにはいかないと伝えました。
息子も真面目な顔を見せ、素直に「はい」と答えてくれました。
これからどんな生活をするのか、自分の将来をよく考えて選んでほしいと思います。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子