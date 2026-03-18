【ストーカー親にロックオンされた娘】寄り添うだけじゃダメ！親の役割は？＜第26話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第26話 相手にも気持ちがある
【編集部コメント】
ナツキさん、ビシッと伝えましたね。そうなのです。子どもの気持ちはコロコロ変わりやすいし、物事を大げさに言ったり、オーバーに捉えたり、いろいろ気持ちの変動が忙しいですよね。そんなとき、親自身が一緒になってその気持ちの変動に乗っかってはいけないのです。相手にも気持ちはあるし、自分の気持ちだけが世の中のすべてではないということをしっかりと伝えていく。そして常に冷静に子どもを見守ることが、親ができることなのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第26話 相手にも気持ちがある
【編集部コメント】
ナツキさん、ビシッと伝えましたね。そうなのです。子どもの気持ちはコロコロ変わりやすいし、物事を大げさに言ったり、オーバーに捉えたり、いろいろ気持ちの変動が忙しいですよね。そんなとき、親自身が一緒になってその気持ちの変動に乗っかってはいけないのです。相手にも気持ちはあるし、自分の気持ちだけが世の中のすべてではないということをしっかりと伝えていく。そして常に冷静に子どもを見守ることが、親ができることなのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび