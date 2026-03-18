キャメロンがパター売上トップ10に3モデルも！ 新作マレット『ファントム』より人気なのは“ブレード型”だった【週間ギアランキング】
今週のパター部門は、テーラーメイドの「スパイダーZT」が1位。昨年7月の発売ながらロングセラーを続けている。そんな中、今週7位に入ったのがスコッティ・キャメロンの新作「ファントムシリーズ」だ。スコッティ・キャメロンの人気について二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに話を聞いた。
【写真】1位〜10位をまとめて発表！ パター売り上げランキング
「スコッティ・キャメロンは根強いファンがいて、26年モデルの『ファントム』は価格が8万円台に上がっても、ほとんど販売本数は落ちていません。スコッティ・キャメロンに関しては価格を気にしているお客さんは少ないです」 トップ10のランキングを見ると、3位に『スタジオスタイル』が入り、7位に『ファントム（2026）』、そして8位には『ファントム（2024）』がランクインしている。 「最近は『ファントム』シリーズを使うツアープロも増えていて認知度は高くなっていますが、やっぱり『スコッティ・キャメロン』と言えばブレード。発売から約1年が経過しましたが『スタジオスタイル』のニューポート系はよく売れています」 最近はマレット型、ゼロトルク系のパターが1番売れているというメーカーが多いが、スコッティ・キャメロンは今でもブレード型が1番売れている。 （パターランキング）1位 テーラーメイド スパイダーZT2位 ピン スコッツデール3位 スコッティ・キャメロン スタジオスタイル ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●ツアー会場で激写した尾関彩美悠のキャメロンパターがかっこいい！ 関連記事「尾関彩美悠の“キャメロン”はミーリングあり・なしの2本！ 黒いフェースがかっこいい」で公開中
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