Sizuk、TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」エンディング主題歌となる、20thデジタルシングル「零」4月10日配信スタート！ジャケット写真、試聴動画も公開！
アニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家・俊龍による音楽プロジェクト「Sizuk」(ヨミ:シズク)。
TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」エンディング主題歌となる、20thデジタルシングル「零」が4月10日(金)に配信開始となることが決定した。
「零」は作曲を俊龍が手掛け、作詞に「中村彼方」、編曲に「小高光太郎」を迎えた、儚さと力強さを併せ持つドラマチックなナンバー。
配信情報の公開に合わせて、「零」のジャケットと試聴動画も公開となっているので、ぜひ一度チェックして欲しい。
Sizukの最新情報は公式サイトや公式SNSアカウントにて発信中。今後の最新情報を見逃さないようにしよう。
●リリース情報
20th Digital Single
「リィンカーネーションの花弁」エンディング主題歌
「零」Sizuk
歌：AYAME
作詞：中村彼方
作曲：俊龍
編曲：小高光太郎
発売日:2026年4月10日(金)
配信リンクはこちら
https://Sizuk.lnk.to/zero
＜収録内容＞
M1. 零（TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」エンディング主題歌）
M2. 零 Instrumental
M3. 零 TV size ver.
関連リンク
Sizukオフィシャルサイト
https://sizuk.info/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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