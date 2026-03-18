物価高が続く中、私たちの健康を支える「医療」が危機に直面しています。特に公立病院は、東海3県(愛知・岐阜・三重)でみると9割以上が赤字という状況。

地域の医療を、どう守っていけばいいのでしょうか。

天井の雨漏りや床の亀裂…老朽化で悲鳴を上げる、各地の公立病院。

加速する物価高に収入が追いつかず、経営は火の車です。

「民間企業だったら倒産というような状況」という声も。

総務省のまとめでは、2024年度に赤字となった全国の公立病院は過去最高の83.3％。

愛知・岐阜・三重の東海3県でみると、なんと9割以上が赤字です。

さらに、過疎化が進む地域では医師不足も深刻化。

少子高齢化に抗う病院を取材すると、ある“処方箋”が見えてきました。

病院が自治体の財政を圧迫

愛知県碧南市にある、碧南市民病院。

地域の中核病院として救急医療などを担っていますが――。

「市民病院の開設以来37年間で、最悪の赤字額」(碧南市民病院 経営管理部 永坂智徳 部長)

物価の高騰や人件費の上昇などを受け、2024年度の赤字額は過去最大の14億円に。

2025年度は市の当初予算で投入された17億円が底をつき、補正予算で14億円が追加されました。

「実に30億円という巨額の繰入金をいただくという状況で、何とか病院運営をしている」(永坂部長)

結果として、病院の経営難は市の財政を圧迫。

国からの地方交付税に頼らず、安定した運営を続けてきた碧南市ですが、2025年9月に「財政非常事態」を宣言しました。

「歳入確保・歳出削減に取り組む“緊急行財政対策”を実施していく」(碧南市 小池友妃子 市長)

「痛みを伴う」病院改革

2026年1月、市議会の協議会で示された碧南市民病院の「緊急経営対策」は――。

「精神科・血液内科の診療停止、ならびに小児科の入院診療停止」(碧南市 企画財政部 生田和重 部長)

採算が取れていない診療科の停止や、夜間の救急体制の縮小に加え、医療機器の新規購入を一時的に停止する措置なども示されました。

こうした“痛み”を伴う病院改革に、市民からは――。

「(診療を停止する)血液関係の患者の中には『他へ行かないといけないから、時間も交通費もかかり大変です』という方がいた」(病院のボランティア)

「市民のために作った病院なので、利益がなくても、やらなければならないという面があるのでは」(碧南市民)

苦肉の経費節減策

病院の収入の柱となっているのは、国が定めた診療報酬です。

2年に1度改定されていて、2026年度は全体で2.22％引き上げられますが、物価上昇など様々なコストアップに追いついていないのが実情です。

碧南市民病院ではすでに――。

「分べんは2月1日で新規受け付けを停止。今年12月末で完全に停止する決断をしました」(永坂部長)

2月から産婦人科で「お産」の新規受け入れを停止。

苦渋の決断だったといいます。

「地域内に分べんを受け付けている医療機関が複数ある。今回やむなくという部分」(永坂部長)

さらに病院の外では。

「樹木の伐採を思い切って行った。剪定も含め、維持管理に経費がかかる。このように寂しくなってしまったが…」(永坂部長)

ほかにも屋上看板の夜間照明を消灯。スタッフの白衣などは、値段が安いものに変更しました。

「箸の上げ下ろしから見直しをして、経費節減に取り組んでいる」(永坂部長)

経営難の病院は全国各地に

経営難にあえぐ病院は、全国各地で増えています。

「資材と人件費の上昇、光熱費を含めたエネルギーコストの上昇が追い打ちをかけて、多くの病院が大変厳しい状況に陥っている」(藤田医科大学 小松本悟 特命教授)

病院経営が専門の小松本悟・藤田医科大特命教授は、かつて栃木県内の病院で院長を務め、病床稼働率100％を達成するなど経営改善に努めました。

全国の院長などに向け、「病院のマネジメントにはビジネスの視点も必要だ」と教えています。

「患者が満足する医療を提供すること。もう1つは、職員がその病院で働いて良かったという職員満足。『患者満足』と『職員満足』が病院経営の両輪」(小松本特命教授)

過疎化が進む岐阜・飛騨市の市民病院

過疎化に悩みながらも、「患者満足」と「職員満足」の両立を目指す病院があります。

世界最先端の研究施設「カミオカンデ」で知られる、岐阜県飛騨市の神岡町。

赤字経営からの脱却に向け、病棟の再編などの取り組みを続ける飛騨市民病院です。

「この地域は人口減少が激しく、高齢化が一層進んでいる。こういった地域では、まず人材の確保が一番課題です」(飛騨市民病院 黒木嘉人 病院長)

人材の確保に「研修医」

20年前までは常勤の医師が10人以上いましたが、2013年には3人にまで減少。

そこで黒木病院長が目をつけたのが、医師の卵「研修医」です。

患者の治療方針などを話し合う「カンファレンス」に出席していた安藤猛さん(26)。

2年前に医師免許を取得し、普段は名古屋の病院に勤務していますが、「地域医療研修」として4週間、飛騨市民病院で学んでいました。

「名古屋の病院では救急の対応がメイン。日中の外来や入院管理がどちらかというとおろそかになってしまう。こういう地域医療の貴重な機会に経験できれば」(研修医 安藤猛さん)

この日、安藤さんは外来の診察へ。

「どんな感じに痛いですか？ちくちく？どーんと重い？」(安藤さん)

「ずきんずきんという感じ」(患者)

「人生の中で一番痛かったのを10点、全く痛くないのを0点とすると？」(安藤さん)

「5～6点かな」(患者)

まさに即戦力となっている、研修医。

外来のほか、常勤医の指導のもとで入院患者の主治医も担当します。

「愛知県の病院では診られない患者さんの層。入院患者さんは、元の病院では診られない。今までの研修以外で学べるものがあって、すごく勉強になる」(安藤さん)

飛騨市民病院長の信念

2011年から研修医の受け入れを始め、今では愛知県や富山県などから年間約40人が来るという飛騨市民病院。

市のふるさと納税を活用し、研修医用の住居も整備しています。

地域医療を守るため、医師の確保に奔走してきた黒木病院長には、ある信念がありました。

「当院のような小さな病院に派遣されるような人材はいない。これを打ち破るにはどうしようと思った時に、"人を育て教育研修する病院"という位置づけにもっていこうと」(黒木病院長)

地域住民も病院を支える

そして、地域の住民たちも「飛騨市民病院を守る会」を作り、ボランティアで周辺の清掃活動などを続けています。

研修医との交流会では――。

「この前の雪、体験されました？」(住民)

「しました。40cmくらい積もってびっくりしました」(研修医)

「患者さんから『年はいくつなんだ』と言われて『26歳です』と言ったら、孫が24歳だって。『婿に来い』って」(安藤さん)

「当院の医師が減ってピンチな時に、住民の方々が何とか助けたいと、自発的に作っていただいた『守る会』の存在は、私たちにとって、とても大きな支え」(黒木病院長)

歯止めがかからない、少子高齢化。

そのしわ寄せを最も受ける“へき地”で学ぶことが、今後の日本の医療を守っていくことにつながると、黒木病院長は話します。

「やがて来るであろう、日本中の高齢社会の医療はここにある。医師が少ないところにも来て、そこの医療を経験することで、こういう医療があることを知り、支えようという人材が全国に広がってほしい」(黒木病院長)