元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「お得な感じがする」毎日の生活習慣を明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、１５歳から１９歳の若者に「１日で一番ワクワクする時間帯」を聞いたところ、僅差で２２時が「キング・オブ・ワクワクタイム」に輝いた（２位は２１時、３位は１２時）という調査結果を紹介。

自身の「ワクワクする時間」を聞かれた中丸は「僕は朝の７時くらいですかね」と返答。「要するに起きてらのあの時間。なんでかというと、仕事があれば、仕事まで好きなことができる。動画編集とか。デスクに迎える感じがワクワクするし」と続けると「かつ仕事がなければ、その後、もちろん二度寝をするんで、起きたら実質２日目がスタートできるわけですよ。同じ１日だけれども。そうすると、お得な感じがしますよね」と口に。

ここでＭＣの垣花正が「それは大島さんの生活と同じですね」と言うと、大島由香里アナウンサーも「私も朝のラジオ終わりの５時夢が始まるまで１回、昼寝をした時はもう１日が終わって…。１日が１２時間だと思って今、暮らしているので、まったく同じ感覚です」と同調。

大島アナに「じゃあ、２倍、年を重ねている感覚ですね」と言われた中丸は「そうですね。１０年、その生活を送ったら、人より１０年多く生きてるという感じです」と答えていた。