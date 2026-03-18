綾小路翔、NHK出禁の真相激白へ「サプライズをやりたい」…NHKスタッフに事前にNG確認も 今夜『これ余談なんですけど…』
氣志團の綾小路翔がきょう18日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：10〜 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】「ちょっとやらかしがありまして…」と前置く綾小路翔 NHK出禁の真相激白へ
かまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。今夜は、綾小路翔、hitomi、くっきー！、レイザーラモンRGが来店する。
綾小路は1997年、千葉県木更津市で氣志團を結成。「One Night Carnival」はインディーズとしては異例の約8万枚の売上を記録するが、もともとインストゥルメンタルのバンドだったこともあり、メンバーには「メジャーに行くという考えが誰一人なかった」と言う。
「One Night Carnival」もメンバーから不評で、「そんな低俗な80年代ポップスの焼き直しみたいな曲をやるつもりか」と言われたのだとか。そこで綾小路はメンバーを説得するため、ファンアンケートを捏造…（!?）。
紅白歌合戦についてのトークでは、綾小路が20年前、DJ OZMA名義で出演し、日本中を震撼させたあの事件の真相を激白。「サプライズをやりたいと思っていた」という綾小路は、やってはいけないことは事前にNHKスタッフから聞き、女性ダンサーがボディスーツを着用すること自体はNGではなかったと振り返る。そんな氣志團がNHK出禁になった真相とは一体…。
このほか、綾小路がアウトロー雑誌に掲載されたことで全国のヤンキーからの電話が殺到したエピソードや、インディーズ時代のヤンチャ伝説をぶっちゃける。
【動画】「ちょっとやらかしがありまして…」と前置く綾小路翔 NHK出禁の真相激白へ
かまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。今夜は、綾小路翔、hitomi、くっきー！、レイザーラモンRGが来店する。
綾小路は1997年、千葉県木更津市で氣志團を結成。「One Night Carnival」はインディーズとしては異例の約8万枚の売上を記録するが、もともとインストゥルメンタルのバンドだったこともあり、メンバーには「メジャーに行くという考えが誰一人なかった」と言う。
紅白歌合戦についてのトークでは、綾小路が20年前、DJ OZMA名義で出演し、日本中を震撼させたあの事件の真相を激白。「サプライズをやりたいと思っていた」という綾小路は、やってはいけないことは事前にNHKスタッフから聞き、女性ダンサーがボディスーツを着用すること自体はNGではなかったと振り返る。そんな氣志團がNHK出禁になった真相とは一体…。
このほか、綾小路がアウトロー雑誌に掲載されたことで全国のヤンキーからの電話が殺到したエピソードや、インディーズ時代のヤンチャ伝説をぶっちゃける。