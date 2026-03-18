世界的時計ブランド『TISSOT』が4月18日の名古屋Dvs滋賀の冠スポンサーに…時計購入者に観戦チケット進呈も

3月17日、TISSOT（ティソ：スウォッチグループジャパン株式会社）は、4月18にIGアリーナ（愛知県名古屋市）で行われる『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1リーグ戦第33節の名古屋ダイヤモンドドルフィンズvs滋賀レイクスの試合で、冠スポンサーになることを発表した。

ティソは1853年の創業から170年以上にわたり、さまざまな革新的な技術の開発と熟練の職人の技術による、より素晴らしい最高峰の時計を世に送りだすことを志してきた時計ブランド。高みを目指し、日々努力を重ねるバスケットボールプレーヤーたちが作り上げてきたバスケットボール文化とブランドの精神を重ね。国際バスケットボール連盟やNBAなどのオフィシャルタイムキーパーをはじめ、さまざまな試合会場でおなじみの存在になっている。デイミアン・リラード（ポートランド・トレイルブレイザーズ）をブランドアンバサダーに迎え、2024年2月にはティソジャパンのアンバサダーに河村勇輝（シカゴ・ブルズ）が就任するなど、バスケットボールと深い関わりを持ってきた。

冠協賛試合の開催を記念して、同4日から4月28日まで名古屋タカシマヤウォッチメゾン2階のティソ売場にてフェアを開催中。期間中はティソのバスケットボールにフォーカスしたコレクションをはじめ、人気モデルを取り揃え展示・販売する。また、4月12日までにティソ製品を購入すると、先着25名を対象に冠協賛試合の観戦ペアチケットを進呈するキャンペーンも実施する。

バスケットボールと深い親和性を持つティソを手に入れ、特別な“時間”を体験してみてはいかがだろう。

【動画】TISSOT×河村勇輝…ブランドイメージCM