「どこ通しました？」鮫島彩も驚き！「ニア上ですかね？」なでしこJの21歳MFが衝撃ゴール！【女子アジア杯】
衝撃の一発だ。
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月18日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表と対戦している。
15分に植木理子のゴールで先制したなでしこジャパンは、25分に追加点を奪う。スコアラーは、浜野まいかだ。
右サイドで相手２人に囲まれるも、力強い突破で振り切り、ボックス内に侵入すると、角度がほとんどないところからニア上に強烈なシュートを突き刺してみせた。
21歳MFの今大会２点目となる得点が決まると、試合を配信する『DAZN』で解説を務める元なでしこジャパンの鮫島彩氏は、「どこ通しました？ ニア上ですかね？」とコメント。続けて「ここしかないだろうというコースなので、キーパーも守備陣もどうしようもなかった」と評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ニア上ズドン！ 浜野のほぼゼロ角度シュート！
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月18日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表と対戦している。
15分に植木理子のゴールで先制したなでしこジャパンは、25分に追加点を奪う。スコアラーは、浜野まいかだ。
右サイドで相手２人に囲まれるも、力強い突破で振り切り、ボックス内に侵入すると、角度がほとんどないところからニア上に強烈なシュートを突き刺してみせた。
21歳MFの今大会２点目となる得点が決まると、試合を配信する『DAZN』で解説を務める元なでしこジャパンの鮫島彩氏は、「どこ通しました？ ニア上ですかね？」とコメント。続けて「ここしかないだろうというコースなので、キーパーも守備陣もどうしようもなかった」と評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ニア上ズドン！ 浜野のほぼゼロ角度シュート！