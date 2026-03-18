なでしこジャパン、注目の日韓戦は２点リードで後半へ！ 植木理子が得点ランク単独トップに立つ先制弾、浜野まいかは強烈な一撃で追加点奪取【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で韓国と対戦している。
この“日韓戦”で日本は開始早々にいきなりチャンスを迎える。開始１分、左サイドを突破した植木理子のクロスのこぼれ球に反応した藤野あおばが右足で狙ったが、ゴール左に外れる。
さらに７分には決定機。高橋はなの強烈なシュートは相手GKにセーブされ、こぼれたボールには長谷川唯が詰めたが、仕留め切れなかった。
その後も押し込み続けるなか、15分に先制に成功する。前線からプレスをかけると、敵陣ボックス内でボールを奪った長野風花のラストパスを植木理子がワンタッチで押し込んだ。絶好調のFWは今大会６ゴール目をマークし、得点ランキングで単独トップに立つ。
さらに25分、右サイドで相手２人に囲まれながらも強引に突破した浜野まいかがニアサイドを撃ち抜いて追加点を挙げる。
40分には、ビッグチャンスを創出。細かい連係で中央から崩し、宮澤ひなたのパスに藤野がダイレクトで合わせるも、ゴールの上に外れた。その３分後には、藤野が狙い澄ました一撃をゴール右隅に突き刺す。しかし直前のプレーで北川ひかるがハンドを取られて、得点は認められなかった。
このまま２点リードで前半を終える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日韓戦で植木理子が先制弾、浜野まいか追加点ゲット！
この“日韓戦”で日本は開始早々にいきなりチャンスを迎える。開始１分、左サイドを突破した植木理子のクロスのこぼれ球に反応した藤野あおばが右足で狙ったが、ゴール左に外れる。
さらに７分には決定機。高橋はなの強烈なシュートは相手GKにセーブされ、こぼれたボールには長谷川唯が詰めたが、仕留め切れなかった。
その後も押し込み続けるなか、15分に先制に成功する。前線からプレスをかけると、敵陣ボックス内でボールを奪った長野風花のラストパスを植木理子がワンタッチで押し込んだ。絶好調のFWは今大会６ゴール目をマークし、得点ランキングで単独トップに立つ。
40分には、ビッグチャンスを創出。細かい連係で中央から崩し、宮澤ひなたのパスに藤野がダイレクトで合わせるも、ゴールの上に外れた。その３分後には、藤野が狙い澄ました一撃をゴール右隅に突き刺す。しかし直前のプレーで北川ひかるがハンドを取られて、得点は認められなかった。
このまま２点リードで前半を終える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日韓戦で植木理子が先制弾、浜野まいか追加点ゲット！