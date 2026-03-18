　18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比380円安の5万4530円と急落。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては709.4円安。出来高は2841枚となっている。

　TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は48.41ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54530　　　　　-380　　　　2841
日経225mini 　　　　　　 54540　　　　　-370　　　 40732
TOPIX先物 　　　　　　　　3669　　　　 -17.5　　　　2436
JPX日経400先物　　　　　 33360　　　　　-215　　　　 102
グロース指数先物　　　　　 742　　　　　　-3　　　　 231
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース