日経225先物：18日19時＝380円安、5万4530円
18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比380円安の5万4530円と急落。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては709.4円安。出来高は2841枚となっている。
TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は48.41ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54530 -380 2841
日経225mini 54540 -370 40732
TOPIX先物 3669 -17.5 2436
JPX日経400先物 33360 -215 102
グロース指数先物 742 -3 231
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は48.41ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54530 -380 2841
日経225mini 54540 -370 40732
TOPIX先物 3669 -17.5 2436
JPX日経400先物 33360 -215 102
グロース指数先物 742 -3 231
東証REIT指数先物 売買不成立
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