18日(水)は日中日差しが届きましたが、だんだん雲が厚くなってきました。最高気温は、新潟市秋葉区と長岡市で14.5℃を観測するなど、広く4月上旬並みとサクラが咲くころの気温となりました。



◆最新のサクラ開花予想

新潟市は4月2日(木)に開花する見込みです。また、高田城址公園の開花予想は4月1日(水)です。

前回の予想より少しだけ早まりました。すでに高知や名古屋などで開花をしていて、名古屋ではもっとも早い開花タイに。全国的に今年は早めの傾向ですので、県内も例年より早く桜シーズンが訪れるかもしれません。



◆最新のサクラ満開予想

新潟市中央区では4月6日(月)に満開予想です。また、高田城址公園の満開は4月5日(日)の予想で、早ければ4月一週目の土日でお花見が楽しめるかもしれません。



さて、この時間も上・中越を中心に雨の降っているところがありますが、19日(木)も傘の出番がありそうです。



◆19日(木)の天気の移り変わり

18日(水)夜9時は、厚い雲に覆われてあちらこちらで雨が降るでしょう。今夜間は広く雨が降り、19日(木)朝も各地で傘が必要になるでしょう。



19日(木)は朝が雨のピークで、とくに早い時間は雨脚が強まりそうです。その後、昼ごろまで所々雨が降りますが、午後は雨の範囲が狭くなり天気が回復に向かうでしょう。夜は傘いらずの天気になりそうです。



19日(木)午前中は、雨の降り方に注意ください。