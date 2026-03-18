決勝で米国を撃破

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝。8回に一時同点となる2ランを被弾した右腕に困惑と感心が集まっている。

ベネズエラが2-0リードで迎えた7回の米国の攻撃。2死一塁の場面で、5番手でマウンドに上がったのはアンドレス・マチャド（オリックス）だった。

この回は得点を許さなかったものの、回またぎとなった8回2死一塁からハーパーに同点2ランを浴びた。呆然としたり険しい表情を浮かべてもおかしくない痛恨被弾だったが、マチャドはなんと笑っていた。そして、次打者のジャッジは見逃し三振に斬った。

オリックスでマチャドの同僚・平野佳寿も、打たれても笑みを浮かべられるタフなメンタルで知られる。X上の日本人ファンも反応。「この状況で打たれて笑ってられるメンタル流石やな」「平野イズムが身についとる」「なんだろこんなシーン 既視感すぎて」「世界と戦うには平野佳寿メンタルは大事」など、感心の声が上がっていた。

9回に勝ち越してベネズエラが悲願の世界一に。マチャドは勝ち投手となった。



（THE ANSWER編集部）