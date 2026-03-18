AFC女子アジアカップ準決勝

サッカー女子日本代表（なでしこジャパン）は18日、オーストラリアで開催中のAFC女子アジアカップ準決勝で韓国と対戦した。1点リードの前半25分、浜野まいかが右足で決めた一振りに衝撃が広がった。

意表を突くスーパーゴールだった。

右サイド高い位置でボールを奪った浜野。そのまま中央へボールを持ち込むと、クロスと見せかけて角度のない位置から右足一閃。ニアサイドを射抜くシュートを突き刺し、日本にリードを広げた。

中継したDAZNの実況は「凄いシュートだ！とんでもない」と思わず絶叫。21歳の超絶弾にX上では「とんでもないニアぶち抜きゴール」「あの角度から決めるなんて」「とんでもねえの決まった」と驚きの声が並んだ。

今大会は来年ブラジルで開催される女子ワールドカップ（W杯）へのアジア予選を兼ねており、6チーム（上位4チームと、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフに勝利した2チーム）が本大会切符を手にする。

日本はグループステージ3連勝でC組をトップで通過。15日に行われた準々決勝フィリピン戦で7-0と大勝を飾り、10大会連続10回目のW杯出場を決めた。

日韓戦で勝てば、21日に行われる決勝へ進出。すでに決勝へ駒を進めている地元オーストラリアと、2大会ぶり3回目のアジア制覇を懸けて戦う。



（THE ANSWER編集部）