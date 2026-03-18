Ｆ１アストンマーティンが、メルセデスのジョージ・ラッセルを巨額マネーで電撃獲得する可能性が浮上した。

メルセデスは新規則となった今季絶好調で、開幕から２戦続けてワンツーフィニッシュ。エースのラッセルがドライバーズ部門でポイント首位に立っている。

そうした中、英メディア「ＧＰブログ」は「ジョージ・ラッセルがメルセデスを離れ、Ｆ１のライバルチームへ３億ドル（約４７７億円）で移籍する可能性が伝えられている」と報じた。

「チャンピオンシップの首位を走るラッセルが、メルセデスを離れてライバルチームに移籍する可能性があるという、驚くべき移籍情報が流れている。元Ｆ１チームマネジャーで解説者のピーター・ウインザーは自身のユーチューブチャンネル『Ｃａｍｅｒｏｎ Ｃｃ』でこのウワサを広めた」と指摘する。

名門のウィリアムズやフェラーリで要職を担ってきたウインザー氏は、Ｆ１界に独自のネットワークを持っている。そうした情報から「今こそマックス（フェルスタッペン）が移籍するチャンスだ。しかし、９月までにアストンマーティンがエイドリアン・ニューウェイ設計の本当に速いマシンになったら、彼はそこへ行くだろうか？ それとも、メルセデスにジョージがいないなら、彼はメルセデスへ行くだろうか？」と指摘し、こう続ける。

「つまり、マックスはメルセデスでキミ（アントネッリ）とともに２７番のマシンに乗ることになり、ジョージはフェラーリではなく、ランス・ストロールとともにアストンマーティンに移籍することになる。（オーナーのローレンス）ストロールは彼に３億ドルを支払うことになるだろう。そうなると、シャルル（ルクレール）がマクラーレンに移籍し、ルイス（ハミルトン）はフェラーリにもう１年残ることになり、フェラーリには（ガブリエル）ボルトレート、あるいは（オリバー）ベアマンがいることになるだろう」と今季終了後のＦ１ドライバーの大シャッフルの動向を予想した。

ゴタゴタ続きのアストンマーティンとホンダだが、マシンを向上させてトップドライバーを招へいするシナリオが現実となるのか注目だ。