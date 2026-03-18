パナソニックは、進化した「霜つき抑制冷凍」で3か月後も冷凍食品の霜つき量を約80％抑制しておいしく保存できる冷凍冷蔵庫「WXタイプ／HYタイプ」を2026年4月下旬より発売します。

記事のポイント 冷凍室上段ケースの専用カバーがドアの開閉により温度変化を防ぐほか、進化した温度制御技術により急激な温度低下を抑えて、霜つきを抑制しながらおいしく冷凍できます。キッチンになじむスタイリッシュなデザインも◎。

本製品は、上段ケースカバーに加えて新たに制御技術を採用することで、運転状況により冷却能力を最適化し、従来品（NR-F65WX2ほか）より庫内の温度変動を抑制することが可能です。

それにより、従来品は約1か月間おいしく保存ができましたが、本製品では3か月後も霜つき量を約80％抑制することが可能になり、おいしく保存ができる期間の長期化を実現しています。

さらに、同制御技術により、ケースカバーのない冷凍室下段に入れた食品も、2週間後の霜つき量を約27％抑制することができます。

WXタイプは容量650L／601L／551Lの3種類で、カラーはストーンブラック（-K）とミスティスチールグレー（-H）の2色。

「WXタイプ」

いずれもフルフラットガラスドアを採用し、新色ストーンブラックは石目調加工ガラス、ミスティスチールグレーは手触りのよいフロスト加工ガラスを採用。インテリア性のあるキッチン空間になじみます。

HYタイプは551L／501L／450Lの3種類で、カラーはヘアラインシャンパン（-N）とパールホワイト（-W）の2色。いずれもフラットスチールドアを採用しています。

「HYタイプ」

パナソニック 「WXタイプ・HYタイプ」 発売日：2026年4月下旬 オープンプライス

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