16歳のおじいちゃん猫→飼い主さんに気付いてほしくて…尊すぎる『控え目なアピール』に３万いいね「なんて可愛らしい」「何でも聞きたくなる」
16歳の猫「竜太郎」くん。飼い主さんに気付いて欲しいときのアピールが控えめで優しすぎると話題に。3.4万件のイイね、1,600以上のリポストとたくさんの人がメロメロになっています。
コメントでは「これはたまらん、萌え萌え」「うわぁなんやこれー可愛すぎるやろ～」と、竜太郎くんのかわいさに悶える声が溢れています。
【写真：16歳のおじいちゃん猫→飼い主さんに気付いてほしくて…尊すぎる『控え目なアピール』】
やさしい16歳猫
Xアカウント『ちち』に投稿されたのは、竜太郎くんの健気なアピール姿。
飼い主さんのおうちで最年長の猫、16歳の竜太郎くん。なにかをして欲しい時のアピールがとても控えめだといいます。
なんでも、そのアピールの仕方は飼い主さんのつま先にそっと手を置くのだとか。
しかも飼い主さんの方は見ずにいるのだといいます。竜太郎くん、なんと健気なのでしょう！！
竜太郎くんのお願いは抱っこが多いのだそう。お願いの内容までかわいくて、たまらない！ 何を置いても抱っこしてあげたくなってしまいそうです。
コメントでも「何でも言うこと聞いちゃいたくなりますねぇ」「即座に御用を聞きマス」といった声が出ていました。
たくさんの猫に愛されている竜太郎くん
23匹の猫がいるという飼い主のおうち。竜太郎くんは家族の猫たちにとても愛されているのだとか。
いつもみんなの中心にいるという竜太郎くん。周りの子も竜太郎くんがリーダーだとわかっているのだそう。竜太郎くんの側だとみんな安心するのかな？
微笑んで眠っている竜太郎くんを写そうとしたら、竜太郎くん大好きの部長さんに睨まれたのだとか。愛が強い！
竜太郎くんはホットカーペットが大好きなのだそう。幸せそうに眠っている姿、見ているこっちも癒やされます。
竜太郎くんはじめ、たくさんの猫の様子が見られる『ちち』さんのXアカウント。かわいい猫ちゃんたちに癒やされたい方、ぜひフォローしてください！
写真・動画提供：Xアカウント「ちち(@love32chichi)」さま
執筆：六花
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。