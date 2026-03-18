16歳の猫「竜太郎」くん。飼い主さんに気付いて欲しいときのアピールが控えめで優しすぎると話題に。3.4万件のイイね、1,600以上のリポストとたくさんの人がメロメロになっています。

コメントでは「これはたまらん、萌え萌え」「うわぁなんやこれー可愛すぎるやろ～」と、竜太郎くんのかわいさに悶える声が溢れています。

【写真：16歳のおじいちゃん猫→飼い主さんに気付いてほしくて…尊すぎる『控え目なアピール』】

やさしい16歳猫

Xアカウント『ちち』に投稿されたのは、竜太郎くんの健気なアピール姿。

飼い主さんのおうちで最年長の猫、16歳の竜太郎くん。なにかをして欲しい時のアピールがとても控えめだといいます。

なんでも、そのアピールの仕方は飼い主さんのつま先にそっと手を置くのだとか。

しかも飼い主さんの方は見ずにいるのだといいます。竜太郎くん、なんと健気なのでしょう！！

竜太郎くんのお願いは抱っこが多いのだそう。お願いの内容までかわいくて、たまらない！ 何を置いても抱っこしてあげたくなってしまいそうです。

コメントでも「何でも言うこと聞いちゃいたくなりますねぇ」「即座に御用を聞きマス」といった声が出ていました。

たくさんの猫に愛されている竜太郎くん

23匹の猫がいるという飼い主のおうち。竜太郎くんは家族の猫たちにとても愛されているのだとか。

いつもみんなの中心にいるという竜太郎くん。周りの子も竜太郎くんがリーダーだとわかっているのだそう。竜太郎くんの側だとみんな安心するのかな？

微笑んで眠っている竜太郎くんを写そうとしたら、竜太郎くん大好きの部長さんに睨まれたのだとか。愛が強い！

竜太郎くんはホットカーペットが大好きなのだそう。幸せそうに眠っている姿、見ているこっちも癒やされます。

竜太郎くんはじめ、たくさんの猫の様子が見られる『ちち』さんのXアカウント。かわいい猫ちゃんたちに癒やされたい方、ぜひフォローしてください！

写真・動画提供：Xアカウント「ちち(@love32chichi)」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。