ことしの春闘の「集中回答日」を迎えた18日、賃上げとボーナスで満額回答が相次ぎました。

【写真を見る】【春闘】トヨタ自動車は6年連続で満額回答 中小企業の賃上げは｢大手企業が作り出した勢いが後押しに｣

（中島胡桃記者 3月18日午後4時過ぎ）

「各社からの回答をまとめたボードには、満額の文字が目立ちます」

ことしの春闘で連合愛知は、目標とする「賃上げ率」について全体で5％。また、格差是正のため中小企業では6％を掲げました。



集中回答日の18日、連合愛知が各組合の要求に対する会社側の回答をまとめていますが、午後4時までに41の組合から報告があり、このうち21の組合が満額回答を得ました。

トヨタ自動車は6年連続「満額回答」

春闘のけん引役とされるトヨタ自動車は…



（トヨタ自動車 山本正裕総務・人事本部長）

「組合からの要求通りの回答をさせていただいた」



トヨタ自動車は18日、最大で月額2万1580円の賃上げと7.3か月分のボーナスを求める組合側の要求に「満額回答した」と発表。満額回答は6年連続です。

このほか、トヨタグループの製造と販売の314の労働組合でつくる「全トヨタ労連」によると、デンソーやアイシンなど、18日正午時点で報告があった企業の多くが「満額回答」でした。

中小企業の賃上げどうなる？

去年に引き続き、大手企業を中心に満額回答が相次ぐ中、中小企業の賃上げはどうなるのでしょうか。



（連合愛知 可知洋二会長)

「大手企業が作り出した賃上げの高さとトレンドの勢いが、後押しにつながってくる」

「トランプ関税」の影響に加え、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰であらゆるコスト増が見込まれる中、今後交渉が本格化する中小企業にも賃上げの波を広げることができるかが焦点です。