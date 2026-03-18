俳優の森田剛（47）が18日、東京・紀伊国屋ホールで、主演舞台「砂の女」の取材会と公開稽古を行った。

安部公房が1962年に発表した同名小説が原作。森田は休暇を取り、昆虫採集のためにある村を訪れた教師の男を演じる。

村で出会う謎の女を藤間爽子（31）が熱演。1カ月の稽古を経て、互いの印象について問われると森田は、「しっかり者でカッコいいですね。砂かきしている姿勢もいいし、腰が強いなぁと思って。これは負けるなあって。体幹が強いです。体も心もぶれないです」と絶賛した。

藤間とは取っ組み合うシーンもあり、どっしりと低い重心を見た際は、「これは負けるなって感じがした。強いですね女は」と圧倒されていた。

藤間は、「芯がある方なんですけど、面白いところがたくさんあってチャーミング。一見怖そうに見えるんですけど、面白いことが好きなんだろうなと思いました」と印象について明かすと、横で聞いていた森田は「確かに」と頷いていた。

森田は演じる役について、「すごく敏感な役でもある。ひと言ひと言、言葉に反応するし、それに100パーセントで返したり、落ち込んだりもする。普段生活していてこんなに解放することはないので、そういう意味でもやっているときは楽しいですね」と充実した表情を見せていた。

19日からで、4月5日まで同所で上演。以降、宮城、青森、大阪を巡る。