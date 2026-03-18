16日、日本プロ野球選手会が公式X（旧Twitter）を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を準々決勝敗退という結果で終えたことで、選手や監督などに対する誹謗（ひぼう）中傷を多数確認していることを明かした。続けて、「悪質な投稿については法的対応を含めて厳正な措置を講じます」と注意喚起した。

日本は14日（日本時間15日）に米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝でベネズエラと対戦。一時は3点リードするも、5-8で逆転負けを喫した。試合終了後にはSNSで選手らへの誹謗中傷とみられる投稿が相次いだ。とくに、今大会を13打数無安打で終えた近藤健介や、ベネズエラ戦で逆転3ランを浴びた伊藤大海には多くのコメントが寄せられた。日本プロ野球選手会は、14日にも「1次ラウンドにおいても、誹謗中傷にあたる投稿が一定数確認されております」と投稿していた。

日本野球機構（NPB）とNPBエンタープライズ、日本プロ野球選手会は、大会開幕前にAIを活用した誹謗中傷検出システムを共同導入することを発表。それでも悪質な投稿を止めることはできなかった。

SNSでの誹謗中傷は、今年開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪でも相次いでいた。フリースタイルスキー女子スロープスタイルの近藤心音は、膝の負傷により2大会連続となる棄権。SNSに誹謗中傷が寄せられるも、自身のインスタグラムで「それは今この状況にある私に対して言う言葉でしょうか？」などと反論した。

日本オリンピック委員会（JOC）によれば、2月21日までに1919件の削除をプラットフォーム事業者に申請。371件の削除を確認したとのことだ。

日本プロ野球選手会の投稿に対しては、「徹底的にやってほしい」といった声が多く寄せられている。今年はFIFAワールドカップも控えており、前回大会同様、多くの誹謗中傷が寄せられる可能性がある。日本プロ野球選手会が今後どのような対応を見せるのか。プロ野球ファンだけではなく、多くのスポーツファンが注目している。