¡Ú ËÜÅÄË¾·ë¡¦¼ÓÍè ¡Û¡¡½Õ¤«¤é¤Î¡Ö2¿ÍÊë¤é¤·¡×·èÄê¤«¡¡Ë¾·ë¤ÏÂç´î¤Ó¡¡¡Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×
Æ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¡¢ËÜÅÄË¾·ë¤µ¤ó¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¤µ¤ó¤¬ ¡Ö¥ï¥ó¥À¥ê¥¢²£ÉÍ Supported by Umios¡×¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½¡¦ÆâÍ÷²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÜÅÄË¾·ë¡¦¼ÓÍè ¡Û¡¡½Õ¤«¤é¤Î¡Ö2¿ÍÊë¤é¤·¡×·èÄê¤«¡¡Ë¾·ë¤ÏÂç´î¤Ó¡¡¡Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×
Ë¾·ë¤µ¤ó¤È¼ÓÍè¤µ¤ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Ë¾·ë¤µ¤ó¤Ïà²£ÉÍ¤Ï¤è¤¯Íè¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¼ÓÍè¤È°ì½ï¤Ç´ò¤·¤¤á¤È¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¼ÓÍè¤µ¤ó¤âà»Ð¤ÎË¾·ë¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ...á¤È¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ÓÍè¤µ¤ó¤¬àÈ±¤ÎÌÓ¤â½é¤á¤ÆÀ÷¤á¤¿¤ê¡¢¥Í¥¤¥ë¤â¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤«...á¤ÈÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¤È¡¢Æ£¿¹¤µ¤ó¤Ïà¥«¥ï¥¤¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Ú¤·¤â¤¦¤¼¡ªá¤È¡¢¥Á¥ã¥é¤¯ÁêÄÈ¡£
Ë¾·ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼ÓÍè¤µ¤ó¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢à»ä¤Î°áÁõ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¼ÓÍè¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¤Íá¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤ÎËå¤ÎÊÑ²½¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Ë¾·ë¤µ¤ó¤Ï¡¢à²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÎËö¤Ã»Ò´¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤âµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤§¡Á¡×¤È»×¤Ã¤¿á¤È¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖºÇ¶áË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âà¼ÓÍè¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤á¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Å®°¦¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿·Ç¯ÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢à¤¢¤ì¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©á¤È¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ËÜÅÄ»ÐËå¡£
Ë¾·ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¼ÓÍè¤µ¤ó¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦à2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ëá¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Î·ëÏÀ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¼ÓÍè¤µ¤ó¤ÏàË¾·ë¤Î²È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é...¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹á¤È¡¢²÷Âú¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÓÍè¤µ¤ó¤ÏàËÜÅö¤Ë»ä¤Ï¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ï¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä«¤âÀäÂÐµ¯¤³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤á¤È¡¢¾ò·ï¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¾·ë¤µ¤ó¤Ïà²¿¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹á¤È¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û