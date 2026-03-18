ある日、椅子の脚カバーを巡って取り合いを始めた、ハルちゃんとすずちゃん。もみ合ううちにすずちゃんがハルちゃんの背中に乗ってしまい、そのままクルクル回る様子が可愛いと反響を呼びました。

「もぅ最高じゃないですか！お二人さん」「何、この楽しそうな遊び」と評判で、7万回以上再生されています。

【動画：椅子の脚カバーを取り合う2匹の犬→1匹が体の上に乗ってしまい…コントのような『まさかの展開』】

椅子の脚カバーの取り合い

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『haruharu040777』へ投稿された、柴犬「ハルちゃん」と保護犬「すずちゃん」の様子です。この日は椅子の脚カバーを巡って、取り合いを始めたのだそう。

実はもう一つの脚カバーが足元に落ちているので、取り合う必要はなかった二匹。でもそれに気づいていないのか、一つのカバーを取り合っているうちに、すずちゃんがハルちゃんの体の上に乗ってしまったのだとか。

まるでメリーゴーランド？

それでも取り合いをやめない二匹。ハルちゃんはすずちゃんを乗せたまま、すずちゃんはハルちゃんに乗ったまま脚カバーを狙うので、その結果その場でクルクルと回り始めてしまったといいます。

まるでメリーゴーランドのように、クルクル回りながら脚カバーを取り合う二匹。途中で落としてしまっても、ハルちゃんはすずちゃんを乗せたまま拾いに行き、仲良く取り合いを続けたのでした。

仲良しなハルちゃんとすずちゃん

普段から仲良しだというハルちゃんとすずちゃん。一緒に外でゴロゴロしていたり、とある台風の日にはすずちゃんが屋根となってハルちゃんを守ってあげたり、お迎えについてくるか聞かれて揃って拒否したり。

姉犬でもあるハルちゃんは、妹のすずちゃんのことをいつまでも赤ちゃんだと思っているそう。背中に乗せたままで平気だったのも納得です。これからも仲良し姉妹の可愛い姿が見られるのを楽しみにしています。

この投稿へは「メリーゴーランド！なるほど！仲良しで楽しそう」「可愛すぎて笑ったあげく奪い愛イヌでトドメ刺された」「バターになっちゃうよ笑」「屋根を進行形にするとこうなるんですね」など、可愛いハルちゃんとすずちゃんの姿に魅了された視聴者から、多くのコメントと3000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『haruharu040777』では、飼い主さんのことが大好きで天真爛漫なところが愛らしくてたまらない「ハルちゃん」「すずちゃん」の、ほっこり心があたたかくなる日常の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「haruharu040777」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。