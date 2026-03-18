「あら、かわいい赤ちゃん♡」「可愛すぎる！」と絶賛の声が寄せられているのは、まるで赤ちゃんのような姿になったわんちゃんの光景。お姉さんに哺乳瓶でミルクを飲ませてもらうその光景が、大きな赤ちゃんのようで可愛いと絶賛されています。

そちらの光景は10万再生を突破し、投稿を見た人に笑顔と癒やしを届けることとなりました。

【動画：『大型犬は、哺乳瓶でミルクを飲めるのか』試してみた結果…まるで『人間の赤ちゃんのような光景』】

ボクちゃんは哺乳瓶でミルクを飲めるのか検証！

ある日、TikTokアカウント『デカDog』に「犬は哺乳瓶でミルクを飲めるのか試してみた」というコメントと共に投稿されたのは、ボクちゃんというわんちゃんの姿。

そして、赤ちゃん用の哺乳瓶に成犬用のミルクを入れているのは、飼い主さんが営むわんちゃんの施設『ちびちびハウス』のトリマーであるお姉さんです。飼い主さんいわく、ボクちゃんはお姉さんのことが大好きなのだそう。

子犬の頃はわんちゃん用の哺乳瓶でミルクを飲ませてもらうわんちゃんもいますが、はたして大きくなったボクちゃんは哺乳瓶でミルクを飲んでくれるのでしょうか？

哺乳瓶が気になるボクちゃん

そこでさっそく、用意した哺乳瓶にボクちゃん用のミルクを入れてみたお姉さん。瓶の中にミルクを入れ、しっかりと蓋を閉めたあとは、熱くないか頬に瓶を当てて温度チェック。温度確認もクリアし、美味しいミルクの完成です。

その光景を見ていたボクちゃんは、ミルクを貰えることが分かったのか、じっとお姉さんのお顔を見つめていたそう。興味津々にお姉さんを見つめるその様子は、なんだかおやつを待っている子どものように見えてきます。

そうしてミルクが完成したところで、お姉さんは哺乳瓶を持ってリビングへ。ボクちゃんもミルクが貰えるのを待ち遠しそうな様子で、お姉さんの横でしっぽをブンブンと振りながら一緒にリビングへと向かうのでした。

まるで赤ちゃんのような姿にキュン♡

そうしてリビングに着いたお姉さんとボクちゃんは、ミルクが飲みやすいように座ることに。お姉さんの膝の上にボクちゃんが頭を乗せて、準備は完了です。

そして、お姉さんがボクちゃんの口元に哺乳瓶を持っていくと…ボクちゃんは上手に哺乳瓶の先に口を当てて、ゴクゴクとミルクを飲み始めたそう！

その姿は、まさに赤ちゃんのよう。ボクちゃんのお顔は目がとろんとしていて、ボクちゃんもまんざらではないようです。

その光景からは、大きくなってもいつまでも甘えたいボクちゃんの気持ちが伝わってきます。

哺乳瓶でミルクを飲むボクちゃんの光景を見た人からは、「超かわいい！」「上手に飲めたね♡」「何ヶ月の赤ちゃんだろう？（笑）」と、温かいコメントが寄せられることに。赤ちゃんの頃を思い出すボクちゃんの姿にキュンとしてしまう人が続出しています。

TikTokアカウント『デカDog』では、そんなボクちゃんたちと家族の温かい日常風景が綴られています。

ボクちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「デカDog」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。