LE SSERAFIMが、初のVRコンサートツアー『LE SSERAFIM VR CONCERT:INVITATION』を4月15日より開催する。

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本イベントはHYBE MUSIC GROUPの女性アーティストとしては初となるVRコンサートプロジェクトとなっており、日本、韓国、米国、台湾の国と地域にて同時上映開始。日本では東京、大阪の2都市の映画館にて行われる。

LE SSERAFIMからの謎の“招待状（INVITATION）”を通して繰り広げられる本イベントは、現実と幻想が交差する境界でステージが展開される新次元のVRコンサートとなっており、圧倒的なエネルギーを放つLE SSERAFIMのパフォーマンスが、観客の目の前で展開される。さらに、あらゆる角度からアーティストを間近に感じられることで、VRコンサートでなければ実現し得ない究極の“没入”体験がもたらされる。

グローバルヒット曲「ANTIFRAGILE」や最新曲「SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）」など、『LE SSERAFIM VR CONCERT:INVITATION』のために特別に用意されたステージと、LE SSERAFIMならではのダイナミックなパフォーマンスが展開。さらに、VRヘッドセットが認識した観客の手でライトスティック（ペンライト）を振ることができるほか、手で作ったハートがコンテンツに反映されるインタラクション、そして5人のメンバーの中からひとりを選んで自分と選んだメンバーだけの空間を楽しめるシーンなど、新しい体験要素も用意されている。

『LE SSERAFIM VR CONCERT:INVITATION』日本公演は、4月15日より東京（109シネマズプレミアム新宿）と大阪（T・ジョイ梅田）の映画館で順次公開され、それぞれ第1弾、第2弾の特典（全劇場共通）が配布される。また、上映開始日から5日目まで（4月19日まで）のチケットを購入すると、上記特典に加えて『FEARNOTチケットご購入者限定スペシャル特典』がプレゼント。特典内容やデザイン、配布期間などの詳細は、後日公式サイトにてアナウンス予定だ。

また、3月18日18時より、各劇場の上映開始日から5日目まで（4月19日まで）限定のチケット『FEARNOTチケット』をローソンチケットにて販売。『FEARNOTチケット』の販売および一般販売などの詳細は、公式サイトで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）