競合から補完関係へ

1960年代まで、国内旅行の主役は鉄道でした。民間の航空路は高額で便数も少なく、主役になり得なかったのです。ところが1970年代以降、所得上昇などを追い風に航空需要は大幅な伸びを見せます。

【目と鼻の先？】全国にある空港駅を見る（写真）

しかしこの航空は、鉄道にとって「空港アクセスを便利にすると、それだけ航空機に利用客を奪われる」という競合相手です。そのため空港アクセス鉄道の発想はありませんでした。

空港アクセスを主眼とした最初の鉄道は、京急電鉄の穴守線（現・空港線）です。元々は沿線にある穴守稲荷への参詣路線でしたが、終点の穴守駅（現在廃止）から羽田飛行場（1931年開港）に向かう人の姿もみられました。

1956（昭和31）年、京急穴守線に羽田空港駅が開業します。しかし、空港までは遠く、連絡バスも利用客が少ないため廃止され、実際の空港アクセスは困難な“名ばかり空港駅”でした。

1964（昭和39）年に東京モノレールが開業し、終点の羽田駅（後に廃止。現在の天空橋駅の近く）から空港アクセスが可能に。1993（平成5）年には羽田空港駅（現・羽田空港第1ターミナル駅）まで延伸し、1998（平成10）年には京急空港線も羽田空港駅（現・羽田空港第1・第2ターミナル駅）が開業し、現在は東京モノレールと京急が羽田空港アクセスを担っています。

一方の成田については1971（昭和46）年、アクセス鉄道として国が成田新幹線の基本計画を策定します。しかし、反対運動などにより計画が頓挫（とんざ）しました。

京成電鉄は1978（昭和53）年に成田空港駅（現・東成田駅）を開業させます。当時は駅からターミナルビルまでの800mを連絡バスで結んでいました。

北海道では1980（昭和55）年、国鉄が画期的な施策を打ち出します。空港アクセスを目的とした千歳空港駅（現・南千歳駅）を開業させたのです。空港利用者の便益を図る駅を国鉄が造ったことは驚きをもって迎えられました。

1992（平成4）年、新千歳空港ターミナルビルの供用開始にあわせて千歳空港駅は南千歳駅に改称し、同駅から分岐した支線の先に新千歳空港駅を開設しました。

成田では1991（平成3）年、現在の成田空港駅が開業し、JRと京成が乗り入れを開始。1992（平成4）年には空港第2ビル駅も誕生しました。2010（平成22）年には成田スカイアクセス線も開業して、現在に至ります。

この「空港アクセス線を既存線から伸ばす」という発想は、各地に広がりを見せていきます。

全国各地で「空港駅」が開業

1993（平成5）年、福岡市営地下鉄が福岡空港駅を開業させます。JR博多駅までわずか5分という利便性が極めて高い空港駅です。これに伴い、1号線だった路線名に「空港線」の愛称が付きました。

翌1994（平成6）年には関西空港の開港に伴い、JR関西空港線と南海空港線の関西空港駅が開業。JR特急「はるか」や南海特急「ラピート」が乗り入れを開始しました。なお、関西空港駅は第1ターミナルに直結した駅であり、第2ターミナルの利用には連絡バスが必要です。

その後も「空港駅」の開業は続きます。1996（平成8）年にJR九州が、日南線から分岐する形で宮崎空港線を開業。宮崎空港駅には特急も乗り入れました。1997（平成9）年には大阪モノレールが大阪空港駅まで延伸開業します。それまでは阪急電鉄蛍池駅に「大阪国際空港前」の副駅名が付いていました。

2003（平成15）年、沖縄都市モノレールが開業し、那覇空港駅が設置されます。2005（平成17）年、中部空港の開港にあわせて名鉄の中部国際空港駅が開業。当初はJRも武豊線を延伸する構想でしたが、実現していません。 2006（平成18）年、神戸新交通ポートアイランド線が神戸空港の開港に合わせて、神戸空港駅を設置。神戸空港駅には、神戸市営地下鉄の延伸構想もあります。

2007（平成19）年、仙台空港アクセス線の仙台空港駅が開業。それまではJR東北本線の館腰駅に「仙台空港口」という副駅名が付き、2010（平成22）年までは連絡バスも運行されていました。2008（平成20）年、JR西日本が境線に米子空港駅を設置。それまでは大篠津駅に隣接した位置に空港ターミナルビルがありましたが、空港の滑走路延長で境線の経路が変わり、そのタイミングで大篠津駅を移転し駅名が改められました。日本で一番新しい「空港駅」といえます。

空港アクセスできない「空港駅」も

「空港駅」を名乗りながら、あまり空港アクセスに使えない駅もあります。花巻空港駅です。1988（昭和63）年に二牧橋駅から改称したものの、2009（平成21）年には空港ターミナルビルが遠くへ移転し、現在は駅から空港ビルまで3.8kmの距離があります。

空港アクセスは花巻駅発着の連絡バスが便利でしたが、現在は、盛岡駅〜花巻空港駅〜空港間のバスが運行されており、名実ともに空港駅となっています。ただ全国で唯一、無人駅の「空港駅」です。