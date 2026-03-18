19日は各地で雨に 大きめの傘を、土日は晴れる見込み【これからの天気(3月18日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
19日(木)は、各地とも傘が必要になりそうです。
◆警報・注意報
現在、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡市に乾燥注意報が発表されています。
◆3月19日(木)天気
・上越地方
雨のピークは朝の早い時間で、広く降り方が強まるでしょう。
その後も、昼ごろまでは所々で雨が降りそうです。
・中越地方
朝のうちは、所々で雨脚が強まるでしょう。
沿岸部の雨は昼ごろまでの見込みですが、山沿いは夜にかけて雨雲が残るところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
午前中は雨が降りやすいでしょう。
午後は次第に雨がやんで天気は回復に向かいますが、今日ほどの暖かさはなさそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は各地で雨が降り、山沿いでは昼過ぎまでにわか雨がありそうです。
ただ、夜には傘いらずの天気になるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろまでは雨が降りやすく、晴れてくるのは夜になる見込みです。
最高気温は9～12℃の予想です。
◆風と波
各地で、次第に風が強まるでしょう。
波の高さは、上越と中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2mの予想です。
◆花粉情報
19日(木)は、雨の影響で花粉の飛散が抑えられる見込みです。
◆週間予報
20日(金)は次第に雲が厚くなり、夜は各地で雨が降るでしょう。
一方、土日は晴れる見込みです。
とくに22日(日)は暖かく、お出かけ日和になるでしょう。
19日(木)の朝は、雨脚が強まるところがありそうです。お出かけの際は大きめの傘があるとよさそうです。
19日(木)は、各地とも傘が必要になりそうです。
◆警報・注意報
現在、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡市に乾燥注意報が発表されています。
◆3月19日(木)天気
・上越地方
雨のピークは朝の早い時間で、広く降り方が強まるでしょう。
その後も、昼ごろまでは所々で雨が降りそうです。
・中越地方
朝のうちは、所々で雨脚が強まるでしょう。
沿岸部の雨は昼ごろまでの見込みですが、山沿いは夜にかけて雨雲が残るところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
午前中は雨が降りやすいでしょう。
午後は次第に雨がやんで天気は回復に向かいますが、今日ほどの暖かさはなさそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は各地で雨が降り、山沿いでは昼過ぎまでにわか雨がありそうです。
ただ、夜には傘いらずの天気になるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろまでは雨が降りやすく、晴れてくるのは夜になる見込みです。
最高気温は9～12℃の予想です。
◆風と波
各地で、次第に風が強まるでしょう。
波の高さは、上越と中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2mの予想です。
◆花粉情報
19日(木)は、雨の影響で花粉の飛散が抑えられる見込みです。
◆週間予報
20日(金)は次第に雲が厚くなり、夜は各地で雨が降るでしょう。
一方、土日は晴れる見込みです。
とくに22日(日)は暖かく、お出かけ日和になるでしょう。
19日(木)の朝は、雨脚が強まるところがありそうです。お出かけの際は大きめの傘があるとよさそうです。