これからの気象情報です。

19日(木)は、各地とも傘が必要になりそうです。



◆警報・注意報

現在、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡市に乾燥注意報が発表されています。



◆3月19日(木)天気

・上越地方

雨のピークは朝の早い時間で、広く降り方が強まるでしょう。

その後も、昼ごろまでは所々で雨が降りそうです。



・中越地方

朝のうちは、所々で雨脚が強まるでしょう。

沿岸部の雨は昼ごろまでの見込みですが、山沿いは夜にかけて雨雲が残るところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

午前中は雨が降りやすいでしょう。

午後は次第に雨がやんで天気は回復に向かいますが、今日ほどの暖かさはなさそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝は各地で雨が降り、山沿いでは昼過ぎまでにわか雨がありそうです。

ただ、夜には傘いらずの天気になるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

昼ごろまでは雨が降りやすく、晴れてくるのは夜になる見込みです。

最高気温は9～12℃の予想です。



◆風と波

各地で、次第に風が強まるでしょう。

波の高さは、上越と中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2mの予想です。



◆花粉情報

19日(木)は、雨の影響で花粉の飛散が抑えられる見込みです。



◆週間予報

20日(金)は次第に雲が厚くなり、夜は各地で雨が降るでしょう。

一方、土日は晴れる見込みです。

とくに22日(日)は暖かく、お出かけ日和になるでしょう。



19日(木)の朝は、雨脚が強まるところがありそうです。お出かけの際は大きめの傘があるとよさそうです。