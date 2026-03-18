レギュラーガソリン価格が過去最高になりました。16日時点の全国平均価格は190.8円で、県内も190円を越えました。イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けた原油価格の高騰が要因です。



原油価格の高騰の影響はクリーニング店にも･･･。1965年創業、新潟市にあるウメザワドライ。クリーニングで使用するハンガーや衣服を入れる包装材も石油由来の製品です。



さらに、ボイラーを炊く燃料やドライクリーニングで使う溶剤と、あらゆるところに『石油』が使われています。



■ウメザワドライ 宮腰裕貴さん

「1日に5缶・6缶なので、春になると衣替えの時期なのでもっと使う。」



仕入れ業者からは、4月以降も価格が上がる可能性があると話があったと言います。ウメザワドライでは人件費や仕入れ価格の影響で、2月に10%前後の値上げをしたばかりでした。



■ウメザワドライ 宮腰裕貴さん

「先月 値上げをさせていただいて、今後も不透明のなか お客様に心苦しいところもあるので、ハンガーのリサイクルなど呼びかけたり少しでも減らす努力をしている。」



今後は、ハンガーのリサイクルや溶剤の再利用などの対応を進めることにしています。