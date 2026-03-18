石油情報センタ―によりますと、16日時点で県内のレギュラーガソリンの平均価格は190.6円と過去最高となっています(全国190.8円 過去最高)。



上越市のグリーンファーム清里では、田植えを前に苗の種まきを始めましたが、灯油や軽油などの価格高騰の影響を心配しています。



■グリーンファーム清里 保坂一八社長

「ここで32℃で3日ほど加温して芽を出させる。蒸気ボイラーをたくが熱源として灯油が使われている。」



さらに、4月上旬にはトラクターで田んぼを耕す作業が始まります。ボイラーや農機具・トラックなどで年間約1500万円の燃料代がかかっていて、このまま高騰が続くと経営が成り立たなくなる心配もあるといいます。



■グリーンファーム清里 保坂一八社長

「6月末のコメの在庫が余って(価格が)暴落する危惧もある。国の支援をお願いしたい。」