原油の高騰により、県内のガソリン価格は今週史上最高値を記録しました。一方、政府の補助金が始まることを受け、あす（１９日）から２０円の値下げを決めたガソリンスタンドもあります。



先週、レギュラーガソリン１リットル当たり３０円値上げした廿日市市内のガソリンスタンド。値上げの前日には駆け込み客が押し寄せ、長い行列ができていましたが、１８日取材に訪れると…





■赤羽記者リポート「天気の影響もあるかもしれないけど、店員さんちょっと暇そうですね…」「オーライ！オーライ！」「ようやく一台車が来ました。あれっ？給油せずにそのままガソリンスタンドを後にしました。こっちのお客さんも給油せずに帰っていきました…」お客さんが給油せず帰っていく理由は…■山崎本社 石油部 福田徹 所長「明日から２０円下がることが決まって、客にもきょう無理に給油しなくてもいいと言うと、お客さんもニッコリして、じゃあ明日また来るわと帰る人が多い」１８日発表された、今週月曜日（１６日）時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は１リットル当たり１８９円と史上最高値を更新しました。政府は価格の上昇を抑えるため、１９日から石油元売り各社に補助金を支給します。こちらのガソリンスタンドでは仕入れ値が下がることから、１９日から店頭価格を２０円下げ、レギュラーガソリン１リットル当たり１６１円で販売することにしています。一方、「軽油」の高騰に悩んでいるのが物流業界です。広島市にある運送会社では４０台のトラックを保有し毎月の使用料は約６万リットル。クレーンを使った輸送が主流のため、さらに燃料費がかさむと言います。■カープトラック株式会社 武田真哉 主任「クレーンを使う時にどうしても燃料を焚いて稼働させないといけないので、走行の時よりも燃料を使う可能性が出てくるのでそういった意味では普通のトラックと比べるとかなり大打撃を受けると思います」負担が増えれば、今後運送費への上乗せが必要になる可能性もあると言います。■カープトラック株式会社 武田真哉 主任「会社でできると言えばドライバーにアイドリング時間の減少とか安い方法で注げるようにセルフ給油を使うとか声掛けをしていく。それでも軽油代が上がって改善が見られないとなったら最終的には運送費を上げる交渉をしていかざるをえない状況です」（２０２６年３月１８日放送）