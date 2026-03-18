2025年の全日本相撲選手権で準優勝し、角界入りが注目されていた金沢学院大学4年の大森康弘選手が、追手風部屋に入門することが決まりました。

大森康弘選手「北陣親方の指導のもと、追手風部屋に入門することにしました」

大森選手は、金沢学院大学の大澤恵介総監督とともに記者会見に臨み、抱負を語りました。

大森康弘選手「目標は横綱でやりあうこと。日々相撲を研究しながら成長していきたい」

金沢学院大学を17日に卒業した大森選手ですが、2025年アマチュア最高峰の全日本選手権で準優勝した実績があり、身長185センチ、体重118キロのスピードをいかした攻めが持ち味です。

同郷・元遠藤の北陣親方がラブコール 「いっしょに頑張ろう」

多くの部屋から誘いがあった中、選んだのは同じ穴水町出身の追手風親方が師匠を務め、部屋付きとして元小結・遠藤の北陣親方も指導にあたる追手風部屋。

決め手は北陣親方からの熱烈なラブコールでした。

大森康弘選手「選んでくれてありがとう、いっしょに頑張ろうと言われた。日々相撲を研究しながら成長していきたい」

大森選手は、5月の夏場所に幕下付け出しでデビューする予定です。