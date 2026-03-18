ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 幕内・欧勝海は藤青雲に敗れ9敗目 大相撲春場所11日目 幕内・欧勝海は藤青雲に敗れ9敗目 大相撲春場所11日目 幕内・欧勝海は藤青雲に敗れ9敗目 大相撲春場所11日目 2026年3月18日 18時30分 ＭＲＯ北陸放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 大相撲春場所11日目、石川県津幡町出身の幕内・欧勝海は前頭13枚目の藤青雲と対戦しましたが、寄り切りで敗れ9敗目を喫しました。残り4日間で少しでも白星を積み重ね、巻き返したいところです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 石川県白山市と能美市の12の井戸から指針値を超えるPFASを新たに検出 DIC北陸工場PFAS検出で能美市が水質調査結果公表 全日本相撲選手権で準優勝 金沢学院大の大森康弘選手が追手風部屋に入門し角界入り 部屋付きの北陣親方からラブコール「いっしょに頑張ろう」 「ああああああああ！」喜びの叫びも 石川県内の全日制公立高校で合格発表 6016人に喜びの春 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, イベント, 射出成形機, 生花, グループウェア, 法要, ネジ, 慰霊祭, 仏壇, 商店街