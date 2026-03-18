日本サッカー協会(JFA)は18日、日本代表が5月31日に行う国際親善試合の相手がアイスランド代表に決まったと発表しました。

“対戦国未定”の『キリンチャレンジカップ2026』としてすでに発表されていたこの日の試合。アイスランド代表はFIFAランキング74位で、同19位の日本とは過去3試合対戦し日本の3勝0分け0敗となっています。

日本代表は6月に開幕するFIFAワールドカップを前に、日本時間29日にスコットランド代表と、同4月1日にイングランド代表とのアウェー2連戦を予定。このMUFGスタジアム(国立競技場)での一戦を経て、チームはW杯へ突入します。

森保一監督は協会を通じコメント。「キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦はチームの強化やワールドカップに向けた準備の試合という意味も持ちますが、いつも共に闘ってくださる日本国民の皆様の前で、ワールドカップ前に選手が誇りを懸けてプレーする姿を国内でお見せできる最高の機会にもなります」と、サポーターの前での一戦に喜びの声。

そして「国立競技場で国民の皆様より大きなエネルギーを頂き、良い状態でワールドカップに臨みたいと思います」と意気込みました。