「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１８日、尼崎）

準優勝戦が行われ、１０Ｒから１２Ｒまで１号艇の山口剛（広島）、茅原悠紀（岡山）、桐生順平（埼玉）が全て逃げ切りで１着。優勝戦のポールポジションは桐生となり、通算２０回目のＧ１制覇に王手をかけた。

末永和也（２７）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝は迫力満点の攻勢で優出を決めた。準優１２Ｒは、２コースから鋭角差し。バックで桐生と接触し態勢を崩しかけたが、ダイナミックなターンで１周２Ｍを突き抜け２着で優出を決めた。

前日まで不安を抱えていた乗り心地は「５日目は調整を合わせられて、ターン回りがめちゃくちゃ良くなりました」と大幅にレベルアップ。「伸びも下がっていないし、ペラを一個一個試して一番良かった」とようやく納得の域にまで１０号機を底上げしてきた。

尼崎は１月のプレミアムＧ１・ＢＢＣトーナメントで優勝。鮮烈な勝利の余韻が残る水面だけに「これで相性が悪いと言ったら怒られますよ」とはにかんだ。優勝戦は６号艇と枠は遠いが「展開待ちですね。スタートもしやすいし、連に絡めれば」と一瞬の隙を逃さず、得意水面で再び歓喜の頂点まで走り抜けたい。