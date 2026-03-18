歌手の五木ひろしが１８日、大阪・フェスティバルホールで「『よこはま・たそがれ』から５５年 五木ひろしアニバーサリーコンサート」を開催。７８歳とは思えないパワフルなステージで３６曲を熱唱し、ナニワのファンを魅了した。

白のスパンコールのジャケットにボウタイを結んで登場した五木。右の拳をグイッグイッと振るい「よこはま・たそがれ」を届けた。そしてトークでブレイク前を振り返った。松山まさる、一条英一を経て、三谷謙として１９７０年に出場した大阪・読売テレビ制作の「全日本歌謡選手権」で１０週連続勝ち抜いてグランドチャンピオンに輝き、翌７１年に現芸名となり同曲で再デビュー。「大阪が“五木ひろし”のふるさとでございます」と頭を下げた。

続いては７０年代のヒット曲メドレー。「長崎から船に乗って」では「♪長崎から船に乗って…」と歌ってから「…大阪に着いた」と歌詞を変えてファンを沸かせた。「細雪」と「長良川艶歌」では長着に羽織姿。琴の生演奏と芸妓の舞いの演出で、男女の恋慕をしっとりと歌いあげた。

全身白のスリーピースに差し色の黄色いチーフで現れた「夜明けのブルース」では「♪ここは松山、二番町の店」と歌うところを「♪ここは大阪、フェスティバルホール」として、やんやの喝采を浴びた。「ＶＩＶＡ・ＬＡ・ＶＩＤＡ！〜生きてるっていいね！〜」では２０１８年の「ＮＨＫ紅白歌合戦」でＤＡ ＰＵＭＰとコラボして以来続けている「Ｕ．Ｓ．Ａ．」ダンスを軽やかに披露。終演後に「あれやると、息が切れるんです」と苦笑いを浮かべた。

約２時間１０分のステージのラストを飾ったのは「４月８日に新曲出ます」というマキシシングル収録の３作。「渚の女」「あさきゆめみし」「千年の懸想文（けそうぶみ）」で幕を閉じた。

五木は「１９６５年にデビューしたものの売れず、背水の陣の思いで『全日本歌謡選手権』に臨みました。１０週勝ち抜きを達成することができ、１９７１年『よこはま・たそがれ』で五木ひろしとしてデビュー。走って走って走り続けて、皆様の応援のおかげで今年５５年を迎えることができました。今回のアニバーサリーコンサートでは、歌は世につれ世は歌につれ…昭和・平成・令和、それぞれの時代を振り返りながら、五木ひろしの５５年を感じて楽しんでいただければ幸いです」とコメントを寄せた。コンサートツアーは５月１１日に埼玉・大宮ソニックシティなどで開催予定。同月２３、２４日には愛知・御園座で「御園座創立１３０周年記念 五木ひろしスペシャルコンサート」も実施する。