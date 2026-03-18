市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

今、降っている雨は、あす19日朝まで続きますが、夕方からは晴れてくるでしょう。3連休は晴れます。22日・日曜日は、朝と昼の気温差に気を付けてください。



きょう18日夜の予想天気図です。

小野：

低気圧と前線が近づいてきています。

小野：

あす19日は、低気圧と前線は次第に遠ざかります。季節が冬でしたら、西高東低の冬型になるのですが、春は高気圧と低気圧が早く移動します。石川県内は夕方から晴れるでしょう。



雨雲の予想を見ていきます。

小野：

きょう18日の夜の間、雨雲はかかり続けます。降り方の強まる時間もあるでしょう。朝の通学・通勤の時間帯も、まだ降っている所がある予想です。ただ、次第にやむでしょう。



気象台の 週間予報です。

小野：

3連休は晴れ予報のまま、23日・月曜日の一時雨も変わりません。この時期、夜から朝にかけて晴れると、放射冷却現象が強まります。あす19日朝の最低気温は8度ですが、夜は朝以上に下がるでしょう。22日・日曜日も、朝と昼の気温差に気を付けてください。



市川：

22日は、最高気温16度と最低気温2度ですね。14度も差がありますから気を付けたいですね。

