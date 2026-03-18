【お天気どうなる】雨は19日朝にはやむ見込み “3連休は晴れ” 22日は朝・昼の気温差に注意を
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
今、降っている雨は、あす19日朝まで続きますが、夕方からは晴れてくるでしょう。3連休は晴れます。22日・日曜日は、朝と昼の気温差に気を付けてください。
きょう18日夜の予想天気図です。
小野：
低気圧と前線が近づいてきています。
小野：
あす19日は、低気圧と前線は次第に遠ざかります。季節が冬でしたら、西高東低の冬型になるのですが、春は高気圧と低気圧が早く移動します。石川県内は夕方から晴れるでしょう。
雨雲の予想を見ていきます。
小野：
きょう18日の夜の間、雨雲はかかり続けます。降り方の強まる時間もあるでしょう。朝の通学・通勤の時間帯も、まだ降っている所がある予想です。ただ、次第にやむでしょう。
気象台の 週間予報です。
小野：
3連休は晴れ予報のまま、23日・月曜日の一時雨も変わりません。この時期、夜から朝にかけて晴れると、放射冷却現象が強まります。あす19日朝の最低気温は8度ですが、夜は朝以上に下がるでしょう。22日・日曜日も、朝と昼の気温差に気を付けてください。
市川：
22日は、最高気温16度と最低気温2度ですね。14度も差がありますから気を付けたいですね。