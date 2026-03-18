定年後に週5日で働き続ける人もいれば、あえて「短時間勤務」を選ぶ人も…。”老後の働き方”で差が出るポイントとは

週5日勤務は収入を確保しやすいが、体力と時間の余裕が課題になりやすい

週5日で働く最大の強みは、収入が安定しやすいことです。生活費を年金だけに頼らずに済み、貯蓄を取り崩すペースも緩やかにしやすくなります。働く時間が長いほど社会とのつながりも保ちやすく、生活のリズムを作りやすい人もいます。

ただし、年齢を重ねると、毎週5日働き続ける負担は思った以上に大きくなることがあります。通勤、立ち仕事、人間関係のストレスが重なると、収入はあっても疲れやすくなり、長続きしないことがあります。老後は「今の体力でできるか」ではなく、「数年続けられるか」で考えたほうが現実的です。



短時間勤務は収入が減る一方で、続けやすさに強みがある

厚生労働省は、高年齢者の働きやすい職場づくりとして、短時間勤務など多様な雇用形態を挙げています。短時間勤務のよさは、体力を温存しやすく、通院や家族の予定とも両立しやすいことです。無理をためにくいため、結果として長く働ける人も多いでしょう。

一方で、勤務時間が短いぶん収入は減ります。さらに、社会保険の加入条件に当てはまるかどうかでも手取りや将来の年金への影響が変わります。短時間だから楽、と単純には言えず、どのくらい働くと家計が成り立つのかを考えておくことが大切です。



差が出るのは、「手取り」「保険」「年金」の見方を合わせているかどうか

老後の働き方で差が出やすいのは、額面の時給だけで判断してしまうかどうかです。短時間労働でも、条件を満たせば健康保険や厚生年金の対象になります。反対に、労働時間を少し抑えたつもりでも、保険料負担が発生して手取りの見え方が変わることがあります。

また、厚生年金に加入しながら働く人は、年金との関係も見ておきたいところです。単に「たくさん働けば安心」とは限らず、どの程度の収入なら無理なく続き、生活全体で納得しやすいかを考える必要があります。老後は、収入を増やすことと、疲れすぎないことの両立が重要です。



老後の働き方は、「長く続く形」を選べる人ほど安定しやすい

週5日勤務にも短時間勤務にも、それぞれのよさがあります。週5日なら収入を確保しやすく、短時間勤務なら体力や生活との両立がしやすくなります。差が出るのは、どちらを選ぶかそのものではなく、自分の体力、家計、社会保険、年金の関係を理解したうえで選んでいるかどうかです。

老後の働き方は、若い頃のように「とにかく長く働く」だけでは決めにくいものです。続けられる働き方を選べば、収入だけでなく、生活の安心感や心の余裕も保ちやすくなります。まずは、自分に必要な月収と無理のない勤務日数を整理することから始めると、納得できる選び方がしやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー