丸山桂里奈「初恋ですね」ロケ同行した3歳長女の姿＆エピソード公開「微笑ましい光景」「癒される」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月17日までに、自身のInstagramを更新。ロケに長女が同行した様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳元なでしこ「微笑ましい光景」“初恋相手”と遊ぶ3歳娘の姿
丸山は「ロケへ、ぷくぷく（長女の愛称）帯同」とつづり、ロケに長女を連れて行ったことを報告。「いちご狩りは初体験の、ぷくぷく大興奮でした」と振り返り「スタッフさんの息子さんと初対面、すごく楽しかったみたく、優しくしてもらいました」と明かしている。帰り際には「また会えるよね」と話していたという可愛らしいエピソードを紹介し「初恋ですねっ 甘酸っぱい経験」と続け、移動中の車内で仲良く遊ぶ2人の後ろ姿を公開している。
また「パパはいちご狩りに人生で一度も行ったことがないらしいです（初知り）今度家族で行きましょう」と、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏について書き込み、いちご狩りを楽しんでいる長女の後ろ姿なども披露している。
この投稿には「可愛い」「ほっこりする」「癒される」「また会えるといいね」「微笑ましい光景」などの反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】42歳元なでしこ「微笑ましい光景」“初恋相手”と遊ぶ3歳娘の姿
◆丸山桂里奈、長女とのロケ裏側を公開
丸山は「ロケへ、ぷくぷく（長女の愛称）帯同」とつづり、ロケに長女を連れて行ったことを報告。「いちご狩りは初体験の、ぷくぷく大興奮でした」と振り返り「スタッフさんの息子さんと初対面、すごく楽しかったみたく、優しくしてもらいました」と明かしている。帰り際には「また会えるよね」と話していたという可愛らしいエピソードを紹介し「初恋ですねっ 甘酸っぱい経験」と続け、移動中の車内で仲良く遊ぶ2人の後ろ姿を公開している。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿には「可愛い」「ほっこりする」「癒される」「また会えるといいね」「微笑ましい光景」などの反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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