LUNA SEAサポートドラマー淳士「ルナクリ」ヘアメイクが話題「真矢さんを見てるみたい」「リスペクトが伝わる」
【モデルプレス＝2026/03/18】ロックバンド・SIAM SHADEのドラマー・淳士が3月17日、自身のInstagramを更新。サポートドラマーとして参加した『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』のヘアメイクを披露し、話題を集めている。
【写真】「真矢さんを見てるみたい」イケメンドラマーのヘアメ
3月12日に東京・有明アリーナで開催されたライブ『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』でLUNA SEAのサポートドラマーを務めた淳士。同公演は2025年12月23日に予定されていた公演の振替として開催され、ドラマー・真矢さんが亡くなった後、初となるLUNA SEAのステージだ。
これを受け、淳士は「ルナクリの衣装とヘアメイク」と添えて、同公演のオフショットを公開。「ヘアメイク笹川さんのはからいで、真矢さんのお気に入りだったというモーモー飾りを髪につけてステージに上がりました」と真矢さんのトレードマークとして知られていた牛柄モチーフの髪飾りを装着した姿を見せている。
この投稿には「リスペクトが伝わる」「かっこいい！」「真矢さんを見てるみたい」「笑顔が素敵」といった声が寄せられている。
LUNA SEA公式サイトでは、RYUICHI、SUGIZO、INORAN、Jの連名で「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました」と報告。「2020年にステージ4の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、7回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。懸命なリハビリを続け、3月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした。生前、真矢は『また必ず5人でステージに戻る』と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました」と真矢さんの闘病生活を振り返った。（modelpress編集部）
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【写真】「真矢さんを見てるみたい」イケメンドラマーのヘアメ
◆淳士、真矢さんのトレードマークを取り入れたヘアメ公開
3月12日に東京・有明アリーナで開催されたライブ『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』でLUNA SEAのサポートドラマーを務めた淳士。同公演は2025年12月23日に予定されていた公演の振替として開催され、ドラマー・真矢さんが亡くなった後、初となるLUNA SEAのステージだ。
◆淳士の投稿に反響
この投稿には「リスペクトが伝わる」「かっこいい！」「真矢さんを見てるみたい」「笑顔が素敵」といった声が寄せられている。
◆LUNA SEA真矢さん、死去
LUNA SEA公式サイトでは、RYUICHI、SUGIZO、INORAN、Jの連名で「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました」と報告。「2020年にステージ4の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、7回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。懸命なリハビリを続け、3月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした。生前、真矢は『また必ず5人でステージに戻る』と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました」と真矢さんの闘病生活を振り返った。（modelpress編集部）
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