STARTO社、嵐関連のなりすましアカウント・偽サイトに注意喚起
【モデルプレス＝2026/03/18】STARTO ENTERTAINMENTが3月18日、リーガル公式アカウントを更新。公式生配信を騙るサイトやなりすましアカウントについて、注意喚起した。
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同アカウントは、現在開催中のARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」に関連して、「公式生配信を騙る偽サイトやタレントのなりすましアカウントが多数確認されています」と報告。「当社は、本日（2026年3月18日）時点で、ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』の公式生配信についてのお知らせはしておりません」とし「本日時点で生配信をうたうサイトやアカウントは、ファンの皆様の個人情報を違法に抜き取るなど、詐欺行為につながる危険な偽サイト・なりすましアカウントです」と伝えた。
また、「当社タレントの公式配信のお知らせや公式SNSアカウントは、当社公式HP（https://starto.jp）からお知らせしております」とし、「偽サイトやなりすましアカウントに騙されることのないよう、くれぐれもご注意ください」と呼びかけている。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT（Legal）公式X
https://x.com/STARTO_legal
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◆STARTO社、嵐関連のなりすましアカウント・偽サイトに注意喚起
同アカウントは、現在開催中のARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」に関連して、「公式生配信を騙る偽サイトやタレントのなりすましアカウントが多数確認されています」と報告。「当社は、本日（2026年3月18日）時点で、ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』の公式生配信についてのお知らせはしておりません」とし「本日時点で生配信をうたうサイトやアカウントは、ファンの皆様の個人情報を違法に抜き取るなど、詐欺行為につながる危険な偽サイト・なりすましアカウントです」と伝えた。
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