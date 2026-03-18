IVEレイ、ミニスカから美脚スラリ ブラックコーデに反響「存在感が半端ない」「脚長すぎ」
【モデルプレス＝2026/03/18】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、注目が集まっている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「お顔小さすぎる」美脚際立つミニスカ姿
レイは、写真撮影中と思われるポージング中のオフショットを複数枚投稿。窓から自然光が入り込む室内で、グレーの帽子に黒のトップス、引き締まった脚のラインが際立つミニスカートにレッグウェアを合わせたモードな雰囲気の立ち姿を披露している。他にもケーキを手にした様子や階段や窓際でのショットも公開している。
この投稿には「存在感が半端ない」「脚長すぎ」「スタイル完璧」「おしゃれすぎる」「引き込まれる」「お顔小さすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「お顔小さすぎる」美脚際立つミニスカ姿
◆IVEレイ、ミニスカコーデ披露
レイは、写真撮影中と思われるポージング中のオフショットを複数枚投稿。窓から自然光が入り込む室内で、グレーの帽子に黒のトップス、引き締まった脚のラインが際立つミニスカートにレッグウェアを合わせたモードな雰囲気の立ち姿を披露している。他にもケーキを手にした様子や階段や窓際でのショットも公開している。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿には「存在感が半端ない」「脚長すぎ」「スタイル完璧」「おしゃれすぎる」「引き込まれる」「お顔小さすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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