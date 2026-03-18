きょうから名古屋栄三越で開催されている黄金展。ドラゴンズとのコラボ商品が販売されており、金の小判にはドラゴンズのマークも入っています。

【写真を見る】金高騰の中で｢黄金展｣ 金の茶釜セットは4億円超に ドラゴンズのマーク入り「コラボ純金小判」は55万円 ファンは買う？

中日ドラゴンズの球団創設90周年を記念した純金小判。10グラムで55万円。

（来場者）

Q.ドラゴンズの小判を見ていたが…

「もう手が届かないです」

“金の茶釜セット”が4億円超!?

他にも、ことしの干支「午」にちなんだ置物など、約300点の金製品が並んでいました。いずれも、国内トップクラスの金工芸職人の方々が手がけた逸品です。

（松本道弥アナウンサー）

「300ほどの商品がある中で、一段と目立つのは茶釜です。なんと価格は4億円超えです」



去年もこの会場で最高値だったという“金の茶釜セット”。値段は約2億円だったのが、今年は2倍に跳ね上がりました。関係者によりますと、「金を巡る情勢」が大きく違うといいます。

金価格高騰が仏具に影響？

金相場は、今年の1月29日に過去最高値を更新。緊迫するイラン情勢などを背景に、今も高値で推移しています。きょう午前9時半時点で、店頭の小売り価格は1グラム＝2万8299円です。

その影響は、売れ行き一番だという仏具の大きさにも現われていました。



（ナガホリ 松本光弘店長）

「お客さまの要望（するサイズ）が、どんどん小さくなっています」

Q.金価格も影響している？

「それは多大にあると思います」

今は「売り」「買い」どっち？

混沌とする世界情勢。「安全資産」と言われる金の価格はこの先はどうなるのでしょうか？



（松本店長）

「乱高下はあると思います。ただ長期的に見ると、この高値はしばらく維持されるのではないかなと思う。」

では、金はいまは「売り」なのか「買い」なのか、どうなんでしょうか？



（松本店長）

2月の後半ぐらいから、金を使った製品類は足踏みして皆さん様子見をしているかなと」

Q.買う方よりも売る方が多い？

「売る方が多いのではないかなと想像している」

“金”についてどう思う？

きょう、黄金展に訪れていた人たちからは、こんな声が…



（来場者）

「利子が上がったとしても、せいぜい1%ぐらいですから、そうだとすると金を持っていた方が現金よりはいいかもしれない」

（来場者）

Q.1600万超えの金製品もあるが…

「価格は見なかったことにしましょう」

Q.きょう購入の予定は？

「ございません。でも夢の中に出てくると思いますので、夢で買います」