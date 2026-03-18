金高騰の中で｢黄金展｣ 金の茶釜セットは4億円超に ドラゴンズのマーク入り「コラボ純金小判」は55万円 ファンは買う？
きょうから名古屋栄三越で開催されている黄金展。ドラゴンズとのコラボ商品が販売されており、金の小判にはドラゴンズのマークも入っています。
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中日ドラゴンズの球団創設90周年を記念した純金小判。10グラムで55万円。
（来場者）
Q.ドラゴンズの小判を見ていたが…
「もう手が届かないです」
“金の茶釜セット”が4億円超!?
他にも、ことしの干支「午」にちなんだ置物など、約300点の金製品が並んでいました。いずれも、国内トップクラスの金工芸職人の方々が手がけた逸品です。
（松本道弥アナウンサー）
「300ほどの商品がある中で、一段と目立つのは茶釜です。なんと価格は4億円超えです」
去年もこの会場で最高値だったという“金の茶釜セット”。値段は約2億円だったのが、今年は2倍に跳ね上がりました。関係者によりますと、「金を巡る情勢」が大きく違うといいます。
金価格高騰が仏具に影響？
金相場は、今年の1月29日に過去最高値を更新。緊迫するイラン情勢などを背景に、今も高値で推移しています。きょう午前9時半時点で、店頭の小売り価格は1グラム＝2万8299円です。
その影響は、売れ行き一番だという仏具の大きさにも現われていました。
（ナガホリ 松本光弘店長）
「お客さまの要望（するサイズ）が、どんどん小さくなっています」
Q.金価格も影響している？
「それは多大にあると思います」
今は「売り」「買い」どっち？
混沌とする世界情勢。「安全資産」と言われる金の価格はこの先はどうなるのでしょうか？
（松本店長）
「乱高下はあると思います。ただ長期的に見ると、この高値はしばらく維持されるのではないかなと思う。」
では、金はいまは「売り」なのか「買い」なのか、どうなんでしょうか？
（松本店長）
2月の後半ぐらいから、金を使った製品類は足踏みして皆さん様子見をしているかなと」
Q.買う方よりも売る方が多い？
「売る方が多いのではないかなと想像している」
“金”についてどう思う？
きょう、黄金展に訪れていた人たちからは、こんな声が…
（来場者）
「利子が上がったとしても、せいぜい1%ぐらいですから、そうだとすると金を持っていた方が現金よりはいいかもしれない」
（来場者）
Q.1600万超えの金製品もあるが…
「価格は見なかったことにしましょう」
Q.きょう購入の予定は？
「ございません。でも夢の中に出てくると思いますので、夢で買います」