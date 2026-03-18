松屋、島根県に初出店 これで松屋が無いのは残り1県に「先越されたか」「ずっとずっと待っております」
松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」の公式Xが18日に更新され、島根県に初出店することが発表された。
【写真】島根県出雲市にオープンする「松屋」と「松のや」の複合型店舗「出雲大塚店」の店舗イメージ
「ついに島根県に初出店が決まりました！」と報告。「島根の皆さんに自慢の牛めしとサクサクのとんかつをお届けに上がります」と呼びかけた。
これまで松屋が一度も出店していなかったのは、島根県と鳥取県の2県。今回の島根県が46都道府県目の出店になり、投稿では「松屋が無いのは全国で残り『1県』…」とつぶやいていた。
この投稿には、「ようこそ島根へ」「本当に嬉しくて仕方ないです」「松屋の朝食大好きです」と島根の初出店を喜ぶ声や、「先越されたか」「ずっとずっと待っておりますので、是非鳥取県にも作ってください」など、鳥取への出店を待ち望む声も多く寄せられている。
【写真】島根県出雲市にオープンする「松屋」と「松のや」の複合型店舗「出雲大塚店」の店舗イメージ
「ついに島根県に初出店が決まりました！」と報告。「島根の皆さんに自慢の牛めしとサクサクのとんかつをお届けに上がります」と呼びかけた。
これまで松屋が一度も出店していなかったのは、島根県と鳥取県の2県。今回の島根県が46都道府県目の出店になり、投稿では「松屋が無いのは全国で残り『1県』…」とつぶやいていた。
この投稿には、「ようこそ島根へ」「本当に嬉しくて仕方ないです」「松屋の朝食大好きです」と島根の初出店を喜ぶ声や、「先越されたか」「ずっとずっと待っておりますので、是非鳥取県にも作ってください」など、鳥取への出店を待ち望む声も多く寄せられている。