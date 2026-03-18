お笑いタレントのカンニング竹山（54）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、コメンテーターとして出演していたフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）を卒業したことを報告した。竹山は16日にはMCを務めるABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）を卒業。ABCラジオのポッドキャスト番組「カンニング竹山の大阪出張」では「ニュースを一切やめます」と明かしている。

この日午後、「サンシャイン卒業！みんなサンキュー！バイバイ」とXに投稿。番組側からの「1年間ありがとうございました サン！シャインスタッフ一同」というメッセージも公開した。同番組は今月27日の放送で番組を終了する。

16日には「アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ」とアベプラ卒業を報告しており、これで2つの情報番組を卒業したことになる。

竹山は13日配信の「…大阪出張」で「この春からもうニュースをやめます！一切やめます。アベプラもやめます、やめようと思ったらクビになったから。そういうジャンルのやつをもうやめます」と発表。「もう飽きた、もういいかなって。時代も変わっちゃったっていうのがあって」と理由を明かした。

竹山は2010年にTBSラジオ「ニュース探究ラジオ Dig」でパーソナリティーを担当したことがきっかけで報道、情報番組に出演するようになった。当時の思いについて「政治を分からない人もいるから、いちお笑い芸人のフィルターを通すことによって分かりやすく伝えられたらいいなと考えていた」と振り返る。

しかしその後「時代がだいぶ変わった」と言い、「もうそんなフィルターなんかいらなくて、皆さんが勝手にその情報が正しいかどうかは置いておいて、勝手に皆さんが吸収して勝手に発信までするようになった、今。ということは俺の役割いらないんじゃないかなっていう。俺の目指そうとしているのも“もういらねえよお前”っていうことになるんじゃないかなっていう時代になった」と説明した。

加えて「何言っても炎上する」状況にうんざりした様子。YouTube動画などで「俺がアベプラとかで言ったこと、もめたこととかを勝手に自分のニュースサイトとかで言われる」とし、「もうリスクしかない。初めはそれも面白いと思ったが、もうそこに面白さを見出せなくなった」と本音を明かした。

一方で、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）については「やります」と明言。「ゴゴスマは天気と大谷だからです」と笑っていた。