【ひらがなクイズ】1分で解けると快感！ 空欄2文字を埋めてみよう！ ヒントは幸運の知らせや育て方
普段、意識せずに使い分けている言葉の「響き」に意識を向けて、パズルを楽しむような感覚で脳のトレーニングをしてみませんか？
今回は、良い知らせを待つ時の言葉、子どもの育て方に関する表現、地理に関する名前を用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字を考えてみましょう。
□□う
□□ご
□□く
ヒント：子どもなどを必要以上に甘やかしたり、守り過ぎたりしてしまう状態を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
かほう（果報／家宝）
かほご（過保護）
かほく（河北）
幸運の訪れを意味する「果報（かほう）」、過剰な配慮を示す「過保護（かほご）」、そして地名などで使われる「河北（かほく）」。運命の捉え方から教育のあり方、さらには地理的な区分まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「かほ」という音によって丁寧につながりました。答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の満足感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、良い知らせを待つ時の言葉、子どもの育て方に関する表現、地理に関する名前を用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字を考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させる共通の2文字を導き出してください。
□□ご
□□く
ヒント：子どもなどを必要以上に甘やかしたり、守り過ぎたりしてしまう状態を何といいますか？
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↓
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正解：かほ正解は「かほ」でした。
▼解説
かほう（果報／家宝）
かほご（過保護）
かほく（河北）
幸運の訪れを意味する「果報（かほう）」、過剰な配慮を示す「過保護（かほご）」、そして地名などで使われる「河北（かほく）」。運命の捉え方から教育のあり方、さらには地理的な区分まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「かほ」という音によって丁寧につながりました。答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の満足感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)