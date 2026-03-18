声優・俳優として活動する林鼓子のファースト写真集が5月15日（金）に発売される。

【画像】声優・林鼓子の“初めての挑戦”

『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役で活躍中の林鼓子。ファースト写真集の先行イメージカットと共に法人特典やイベントの詳細が発表された。

林24歳の誕生日に発売となる今作の撮影地は南国・マレーシア。常夏の楽園での撮り下ろしでは、日差しの下ではしゃぐ等身大の姿から、本人発案の『オフィーリア』をイメージした全身びしょ濡れカット、距離感の近い部屋着のシチュエーションほか、“初めての挑戦”として数パターンの水着にもチャレンジ。10代から声優として活動をスタートし、最近では舞台俳優としての活躍も目覚ましい林の新境地が詰め込まれた一冊となっている。写真集の編集・制作は声優グランプリが担当している。

林鼓子は発売に際して「『林鼓子1st写真集』の発売が決定しましたー！今回の写真集では、私とみんなが旅行しているような気持ちになってくれると思いますし、私自身“初めての挑戦”がありますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです！」とコメント。

各書店では本日より特典付きで予約受付スタート。4月5日（日）までの早期予約キャンペーンでは、インフォスクエアで対象期間内に予約した方には、1冊購入で【林鼓子さん直筆サイン入り写真集】をもれなくお届けするほか、3冊購入で【林鼓子さんソロチェキ会（チェキお渡しあり）】にも招待。限定カバーやアナザーフォトブック、アクリルスタンドなど各専門店にて限定版／特典付き写真集も販売。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）