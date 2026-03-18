北軽井沢に“プライベートサウナ付きヴィラ”誕生！ 森に囲まれたツリーハウスも併設
プライベートヴィラブランド「COCO VILLA」の新施設、“COCO VILLA 北軽井沢01”が、3月16日（月）から、群馬・北軽井沢にオープンした。
【写真】まるで秘密基地！ 木々のあいだに浮かぶツリーハウス
■森の中で過ごす特別な時間
今回誕生した“COCO VILLA 北軽井沢01”は、群馬・吾妻郡嬬恋村の北軽井沢エリアに位置する、森に囲まれた静かな一棟貸しのプライベートヴィラ。
最大10名まで宿泊可能な本施設は、新築3LDKの平屋設計で、3つの寝室や、広々とした高天井のリビングダイニング、モダンなカウンターキッチンが用意されている。
また、ウッドデッキから吊橋を渡った先には、木々のあいだに浮かぶツリーハウスを併設。室内にはソファや寝袋、ストーブが備わり、日常から少し離れた静かな時間を満喫可能だ。
さらに、フィンランドのサウナブランド「HARVIA」を採用したプライベートサウナも完備。チラーを搭載した水風呂でのクールダウンや、広々としたウッドデッキでの外気浴を繰り返しながら、心と身体がゆっくりと整っていく体験を楽しめる。
なお、同敷地内に建つ“COCO VILLA 北軽井沢02”は、今後オープン予定。詳細は順次公開されるという。
【写真】まるで秘密基地！ 木々のあいだに浮かぶツリーハウス
■森の中で過ごす特別な時間
今回誕生した“COCO VILLA 北軽井沢01”は、群馬・吾妻郡嬬恋村の北軽井沢エリアに位置する、森に囲まれた静かな一棟貸しのプライベートヴィラ。
最大10名まで宿泊可能な本施設は、新築3LDKの平屋設計で、3つの寝室や、広々とした高天井のリビングダイニング、モダンなカウンターキッチンが用意されている。
さらに、フィンランドのサウナブランド「HARVIA」を採用したプライベートサウナも完備。チラーを搭載した水風呂でのクールダウンや、広々としたウッドデッキでの外気浴を繰り返しながら、心と身体がゆっくりと整っていく体験を楽しめる。
なお、同敷地内に建つ“COCO VILLA 北軽井沢02”は、今後オープン予定。詳細は順次公開されるという。