山形県内の小学校では、きょう卒業式がピークを迎えました。山形市の小学校でも卒業式が行われ、６年間の感謝の気持ちを胸に学び舎を巣立ちました。

【写真を見る】「今”でま”ありがとう！？」「おわった…」先生に愛あるサプライズ 県内の小学校で卒業式がピーク 感謝の気持ちを胸に学び舎を巣立つ（山形）

きょうは県内の小学校２２１校のうち、１９５校で卒業式が行われました。このうち山形市の南沼原小学校では、１３７人の児童が卒業の日を迎え、晴れやかな表情で卒業証書を受け取りました。

式では、山口雅和校長が卒業生にはなむけの言葉を送り、これからの社会で活躍を願いました。





南沼原小学校 山口雅和 校長「ＡＩに人間の仕事が奪われる時代が来るといった話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。私たち人間にしかできない考える力にフォーカスし、高めていく必要がある。さまざまな困難な状況に対しても常に最善の方法を考え打開していくみなさんであってほしい」

そして式の最後は、合唱です。先生や保護者への感謝の気持ちを伝えるために自分たちで選んだ曲を精一杯歌いました。

■６年間の思い出は？

佐藤友美アナウンサー「入学してからの最初の２年間をマスク生活で過ごした卒業生たち。６年間を振り返ってみて楽しかったことは、なんですか？」

卒業生「運動会は副応援団長だったのでまとめるのが大変だったけれどダブル優勝できて楽しかった」

卒業生「修学旅行。スカイツリーに行くのが夜で夜景を見るのが楽しかった」

卒業生「水泳記録会に出たことです。クマが出て中止になったけれど選手になれたからよかった」



卒業生「（Ｑ成長できたことは）１番は責任をもって最後までやって、みんなが喜ぶのを見ること」

■「今”でま”ありがとう」！？

感謝の気持ちを伝えるために。こちらのクラスの卒業生は担任の先生に内緒でプレゼントを用意していました。

卒業生「（先生に）色紙をサプライズで、今から渡すんですけれど、来なくて」

「泣いてほしいから。先生はあまり泣かないので泣かせる機会かな」

色紙を見せてもらうと…。

スタッフ「釤今でま釤になっているよ」

卒業生「おわった…」

■直して、感謝の贈呈！

「ありがとうございました」

「ありがとう」





担任の先生「いつのまに準備したんだろう。こんなにきれいなもの、手の込んだものを作ってもらえて今年１年間担任して本当によかった」

卒業生たちは仲間や保護者・先生への感謝と希望を胸に未来への一歩を踏み出しました。