酒田市美術館では酒田市や美術館にこれまで寄贈された作品を一堂に見られる展示会が開かれていて、様々な分野の作品が訪れる人の目を楽しませています。

【写真を見る】これまで寄贈された作品を一堂に展示！ 休館を前に酒田美術館の歴史を振り返る展示会（山形）

鳥海山と庄内地域の秋の写真や、こちらは樹脂で作られたスイーツを模した獅子舞。こうしたジャンルの違う作品が一度に見られる展示会はなかなかありません。

酒田市美術館には、今、美術館ができる前に酒田市に寄贈された作品や美術館の開館からこれまでに寄贈された洋画や彫刻、写真など、およそ８０の作品が展示されています。

来年度で開館３０周年を迎える酒田市美術館は館内の老朽化した部分の修繕などのため、来月から来年の７月末ごろまで一時休館することになっていて、その休館を前に今までの美術館の歴史を振り返るこの展示会が開かれています。

酒田市美術館 学芸員 伊藤幸太郎さん「お客様からも寂しいという言葉だったり、どんなふうに変わるのか楽しみにしているという言葉をよくいただいているのでぜひ次のリニューアルオープンを楽しみに待っていただけたらと思っている」

■思わず笑顔になってしまう作品も！

味わいのある花や人の絵、風景画や現代風の可愛らしい人が大勢描かれた絵。さらに、ふんどしをしめた人と綺麗な風景を合わせた、思わず笑顔になってしまう写真など様々な方向性の作品が迎えてくれます。

酒田市美術館 学芸員 伊藤幸太郎さん「今月末で休館に入ってしまうがその前に、様々な当館の作品を今回展示しているのでそれを見て当館の歴史を振り返っていただきたい」

この展示会は今月２９日まで開かれているということです。