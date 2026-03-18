東京電力は、再稼働した6号機で発生していたトラブルについて、発電機からの漏電を防ぐために電気を流す『導体』が破損していたと発表しました。18日に予定していた営業運転は延期します。



東京電力は、柏崎刈羽原発6号機の発電機からわずかな電流が地面に漏れていることを示す警報が作動したとして、14日から発電と送電を停止しています。



東京電力は18日、トラブルの原因について発電機と漏電などを防ぐいわゆるアース線の役割を果たす装置をつなぐ『導体』に破損が見つかったと公表しました。破損した『導体』は発電機に関する設備で、原子炉の安全に直接的に影響を与えるものではなく、原子炉は安定しているとしています。



今後、破損の原因調査を踏まえて導体を交換する予定ですが、18日に予定していた営業運転は延期となりました。今後、あらためて原子力規制庁への申請や営業運転前の検査を受けますが、営業運転開始の見通しは立っていません。